به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۳۰ ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۳۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۵۷ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۲۵ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۴۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۲ دقیقه

ذکر روز شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین

حدیث روز:

رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: اِنَّ اَخْوَفَ ما اَخافُ عَلى اُمَّتى مِنْ بَعْدى هذِهِ الْمَکاسِبُ المُحَرَّمَةُ وَ الشَّهْوَةُ الخَفیَّةُ وَ الرِّبا.

آنچه بیش از هر چیز بر امتم بعد از خود مى ترسم، درآمدهاى حرام، هواپرستى پنهان و رباست. (مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج ۱۳، ص ۶۷، ح ۱۴۷۶۳ - بحارالانوار (ط-بیروت) ج ۱۰۰، ص ۵۴، ح ۲۶)

احکام شرعی:

كنار گذاشتن فطره و تصرف در آن

سوال) اگر شخص فطره را كنار بگذارد، مى تواند از آن استفاده كند و بعد به جاى آن مال ديگرى بگذارد؟

جواب) خير، بايد همان را كه كنار گذاشته، براى فطره بدهد. (استفتائات مقام معظم رهبری)