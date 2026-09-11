به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مصطفی شیبانی گفت: این رزمایش چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، همزمان با شب ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، با هدف نمایش اقتدار و آمادگی بسیجیان و مردم شهرستان بهارستان برگزار می‌شود و در ادامه به تجمعات شبانه ختم خواهد شد.

وی افزود: در این رزمایش ظرفیت‌های مختلف بسیج، اقشار و گروه‌های مردمی و جانفدا، از جمله گردان‌های بیت‌المقدس، کوثر، امام علی(ع)، امام حسین(ع)، جهادگران عاشورایی، شهید فهمیده و یگان‌های شهید سلیمانی و شهید سلامی، همچنین شبکه تربیتی صالحین، هسته‌های اطلاعاتی، شوراهای تحول محلات و دسته‌های مستقل پایگاه‌ها و هسته‌های مقاومت حضور خواهند داشت.