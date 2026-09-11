به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه امروز مشهد افزود: ما حتی یک روز هم حاضر به جنگ با کسی نیستیم اما دشمن به ما تجاوز کرد و در روز اول، عزیزترین عزیزان ملت، امام شهید را از ما گرفت و ما به دفاع پرداختیم، تا کی باید دفاع کنیم؟ پاسخ این است، تا هر جا دشمن با ما بجنگد باید دفاع کنیم.

وی گفت: اگر دست از دفاع برداریم و حتی همه چیز را بدهیم و کنار برویم دشمن همه چیز را از ما می خواهد،

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی درپاسخ به کسانی که می گویند تا چه زمانی می خواهید با ابرقدرت ها بجنگید گفت: در داستان برجام دشمن هر چه خواست دادید اما آیا دشمن خواسته هایش را تمام کرد؟

علم الهدی افزود: این که دشمن را بزنیم و ما آتش برتر داشته باشیم، این دفاع تهاجمی و مورد قبول است و اکنون بنا بر دفاع تهاجمی و نه انفعالی است.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: الان دنیا، آمریکا را عامل افزایش قیمت نفت به واسطه جنگ افروزی می داند و از طرفی فشار اقتصادی به واسطه افزایش قیمت نفت بر ملت آمریکا بیشتر شده بنابراین آمریکا می خواهد تنش نظامی را کاهش دهد و آن را به فسادها و تنش های داخلی در کشور ما تبدیل کند.

علم الهدی گفت: مقام‌ معظم رهبری در فرمانی که خطاب به رزمندگان صادر کرده اند، دفاع تهاجمی در صدر آن قرار دارد، عزیزان رزمنده نیز واقعا دفاع تهاجمی را انجام دادند که در همین راستا رزمندگان ما هفته گذشته ناو جنگی آمریکا را با موشک زدند و زیردریایی پیشرفته آنان را شکار کردند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به فوت چهار نفر در تصادف رانندگی در جریان تجمعات انقلابی شبانه مشهد گفت: مقام معظم رهبری فرمانی صادر کردند که چهار فردی که در تجمع شبانه به واسطه تصادف جان خود را از دست دادند، شهید محسوب شوند.