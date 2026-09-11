خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا اژدری در حاشیه این رقابت‌ها که در سالن شهدای والفجر شهر پردیس برگزار شد گفت: در بخش آقایان حدود ۴۰۰ ورزشکار و در بخش بانوان نیز حدود ۲۵۰ ورزشکار در این مسابقات حضور دارند. به گزارشعلیرضا اژدری در حاشیه این رقابت‌ها که در سالن شهدای والفجر شهر پردیس برگزار شد گفت: در بخش آقایان حدود ۴۰۰ ورزشکار و در بخش بانوان نیز حدود ۲۵۰ ورزشکار در این مسابقات حضور دارند.

وی افزود: به قهرمانان این رقابت‌ها مدال، حکم و کارت قهرمانی اهدا می‌شود و در صورت دریافت مجوز شورای برون‌مرزی، نفرات برتر رده‌های جوانان و بزرگسالان به مسابقات برون‌مرزی اعزام خواهند شد.