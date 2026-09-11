برگزاری مسابقات کشوری کاراته سبک کیوکوشینهای کیاوکی با حضور ۱۱ استان در پردیس
رئیس سبک کیوکوشینهای کیاوکی، از حضور بیش از ۶۵۰ ورزشکار از ۱۱ استان کشور در رقابتهای کشوری این سبک در سالن شهدای والفجر شهر پردیس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
علیرضا اژدری در حاشیه این رقابتها که در سالن شهدای والفجر شهر پردیس برگزار شد گفت: در بخش آقایان حدود ۴۰۰ ورزشکار و در بخش بانوان نیز حدود ۲۵۰ ورزشکار در این مسابقات حضور دارند.
وی افزود: به قهرمانان این رقابتها مدال، حکم و کارت قهرمانی اهدا میشود و در صورت دریافت مجوز شورای برونمرزی، نفرات برتر ردههای جوانان و بزرگسالان به مسابقات برونمرزی اعزام خواهند شد.
رئیس سبک کیوکوشینهای کیاوکی با اشاره به سطح فنی مسابقات گفت: رقابتها از کیفیت مطلوبی برخوردار است و در رده بزرگسالان نیز شاهد حضور ورزشکاران و قهرمانان مطرح و توانمند هستیم.