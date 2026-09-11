به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان فیروزآباد، گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار، مردم پرشور و نوعدوست این شهرستان و داوطلبان این شعبه با حضور در محل حسینیه متوسلین به حضرت‌زهرا سلام الله علیها در این امر خداپسندانه شرکت کردند.

سید سجاد فالی ادامه داد: در این اهدای خون ۱۰۴ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا شد.

او افزود: مشارکت در اهدای خون، نمادی از همبستگی اجتماعی و ایفای نقش موثر در سلامت جامعه است، اقدامی ساده، اما حیاتی که مهر و انسانیت را در بستر خدمت داوطلبانه به نمایش می‌گذارد.