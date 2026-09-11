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شهردار تهران یکی از محورهای مهم فعالیت مدیریت شهری را فعالسازی قرارگاههای شهرداری عنوان کرد و گفت: برای تقویت تکافل اجتماعی و خدمتگزاری مستقیم، فعالسازی ۲۱ قرارگاه شهرداری موضوعیت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی در نشست هماندیشی مدیران ارشد شهرداری تهران افزود: در هر قرارگاه باید مسئول مشخصی وجود داشته باشد که پروژههای آن قرارگاه را پیش ببرد و در کنار آن، جلسات منظم و ساختارهای لازم در مناطق، سازمانها و شرکتها متناسب با مأموریت آنها شکل بگیرد.
شهردار تهران ادامه داد: در مجموعه فرهنگسراها و ظرفیت سازمان فرهنگی هنری نیز باید اتفاق جدی رخ دهد و همه مجموعه شهرداری با تمام ابعاد خود پای کار بیاید.
معیشت مردم؛ اولویت جدی مدیریت شهری
وی با اشاره به شرایط اقتصادی مردم گفت: مردم در زندگی خود با مشکلاتی مواجه هستند، اما بخش زیادی از جامعه همچنان امید دارند که گشایشی در شرایط ایجاد شود و این امید بسیار مهم است.
زاکانی تأکید کرد: مجموعههای مختلف شهرداری از جمله مناطق، خدمات شهری، مالی و اقتصادی باید دستبهدست هم دهند تا بتوانند بار مردم را کاهش دهند. مجموعههای رسانهای، تبلیغی، فرهنگی، هنری و اجتماعی نیز باید این خدمت را به یک گفتمان عمومی تبدیل کنند.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری قراردادها و توجه به اقتصاد و معیشت مردم گفت: موضوع اقتصاد و معیشت مردم باید در دستور کار جدی و اساسی مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد و همه بخشهای مرتبط برای کاهش بار مردم تلاش کنند.
خدمتگزاری؛ راهی برای پیشگیری از نارضایتی اجتماعی
شهردار تهران درادامه با تأکید بر نقش خدمتگزاری در ایجاد آرامش اجتماعی اظهار کرد: بخشی از حل مسائل جامعه در اختیار خود ماست و میتوانیم با خدمتی که ارائه میکنیم، مانع ایجاد ناامیدی شویم.
وی افزود: دیگر نمیتوانیم با شرایط گذشته مسیر فعالیت هیئتهای امنای محلات را ادامه دهیم. آنها باید مسئولیت بپذیرند، کار در محلات را برعهده بگیرند و اقدامات خود را آغاز کنند.
زاکانی بر ضرورت پیوستگی ظرفیتهای مردمی نیز تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای مختلفی در حوزههای گوناگون از جمله گروههای جهادی، بانوان، هیئات و سایر مجموعههای مردمی ایجاد شده است. این ظرفیتها باید به یکدیگر متصل شوند و جدا از هم عمل نکنند.
شهرداری باید برای شرایط بحرانی آمادگی ویژه داشته باشد
شهردار تهران همچنین با تأکید بر ضرورت آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای شرایط پیشرو گفت: باید امکانات، شرایط و مجموعه مدیریتی خود را برای سختیها آماده کنیم و هنر ما این باشد که بتوانیم در چند جبهه بهصورت همزمان فعالیت کنیم.
وی افزود: مجموعههایی مانند مناطق، خدمات شهری و سایر بخشهای عملیاتی شهرداری باید در خط مقدم، آمادگی ویژهای داشته باشند تا اگر اتفاقی رخ داد، بتوانند بار شهر تهران را به دوش بکشند.
دانشگاهها و مدارس؛ اولویت خدمترسانی جدید
شهردار تهران با اشاره به آغاز سال تحصیلی و فعالیت دانشگاهها و مدارس گفت: باید ببینیم هر سال چه خدمت جدید و در حد اعلا میتوانیم به دانشگاهها و مدارس ارائه کنیم و چه اقدامات جدیدی متناسب با نیاز روز آنها لازم است.
وی افزود: باید با مسئولان دانشگاهها و آموزش و پرورش گفتوگو کنیم تا مشخص شود چه خدمتی میتوان ارائه داد.
مقاومت و ایستادگی در کنار اصلاح و تحول راه رسیدن به پیروزی است
زاکانی درادامه گفت: ایجاد محدودیت برای تأمین منابع کشور، منابع ارزی و ریالی، ایجاد محدودیت در حوزه معیشت و زندگی مردم و استفاده از این شرایط برای ایجاد نارضایتی عمومی و رویگردانی اجتماعی از جمله محورهای این رویکرد است. دشمن تلاش میکند فشارها و تعرضهای خود را به بینظمی اجتماعی و بههمریختگی در داخل کشور پیوند بزند.
شهردار تهران با اشاره به سه رویکرد در مواجهه با شرایط دشوار گفت: یک گروه معتقد است شرایط سخت است و امکان مقاومت وجود ندارد و باید تسلیم شد؛ گروه دوم مقاومت و ایستادگی را قبول دارد، اما ایدهای برای عبور از مشکلات ندارد که نتیجه آن فرسایش است و گروه سوم مقاومت و ایستادگی را در کنار اصلاح و تحول دنبال میکند. مسیر سوم، به فضل الهی، مسیری است که ما را به پیروزی خواهد رساند.
اداره نرمافزاری پارکها با مشارکت مردم هر محله
شهردار تهران همچنین پیشنهاد تشکیل هیئتمدیرههای مردمی برای پارکها را مطرح کرد و گفت: باید برای پارکها هیئتمدیرهای از خود مردم همان محله تشکیل شود تا امور نرمافزاری پارک را برنامهریزی و پیگیری کنند.
وی افزود: ما مسئولیت درخت، نظافت، امکانات و شرایط فیزیکی پارک را برعهده داریم، اما مردم محله میتوانند چشم بینای ما باشند و بر عملکرد مجموعه نظارت کنند. همچنین میتوانند بخش نرمافزاری پارک را خودشان مدیریت کنند.