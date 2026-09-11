۳۰ هزار دانشآموز نیازمند چشمانتظار کمک خیران کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وجود ۳۰ هزار دانشآموز نیازمند، خواستار مشارکت مردم در تأمین نوشت افزار و پوشاک آنان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیاصغر قلیپور مدیرکل کمیته امداد استان پیش از خطبههای نماز جمعه با اشاره به سازوکارهای نظارتی کمیته امداد گفت: علاوه بر نظارتهای درونسازمانی و مستقیم بر عملکرد، مؤسسه مفید راهبر وابسته به دفتر مقام معظم رهبری نیز هر ساله پروندههای کمیته امداد را بررسی میکند.
قلی پور افزود: ریاست کمیته امداد کشور نیز طی نامهای به سازمان بازرسی اعلام کرده که این نهاد آمادگی دارد سازمان بازرسی از مجموعه کمیته امداد بازدید و عملکرد آن را بررسی کند تا در صورت وجود هرگونه انحراف یا مشکل، برای رفع آن اقدام شود.
حمایت از ۳۰ هزار دانشآموز و صدها دانشجو
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی این نهاد گفت: حدود ۳۰ هزار دانشآموز و ۶۰۰ تا ۷۰۰ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد هستند و این افراد به خدمات مختلفی از جمله شهریه و هزینههای تحصیلی نیاز دارند.
قلیپور ادامه داد: در کنار دانشآموزان و دانشجویان، از نخبگان تحت حمایت نیز پشتیبانی میشود و برای هر نخبه حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان کمک و تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته میشود.
وی از پیگیری برای تجمیع ظرفیت نخبگان تحت حمایت در قالب فعالیتهای اقتصادی خبر داد و گفت: در حال پیگیری هستیم از طریق مجتمع اقتصادی کمیته امداد در تهران، نخبگان را در یک مجموعه جمع کنیم تا با ایجاد کارخانه یا شرکت، ظرفیتهای آنان به فعالیتهای تولیدی تبدیل شود.
حمایت از ایدههای نخبگان
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به یکی از طرحهای ابتکاری یک نخبه تحت حمایت اظهار کرد: یکی از نخبگان تحت پوشش کمیته امداد در یکی از شهرستانهای استان کولری ساخته که در مناطق سردسیری و گرمسیری با کمترین مصرف برق فعالیت میکند و عملکرد مطلوبی داشته است.
وی افزود: تلاش میکنیم کارگاه تولیدی این محصول را توسعه دهیم تا ایده این نخبه از مرحله نمونه اولیه به تولید برسد.
قلیپور همچنین از اعزام حدود سه هزار نفر از فرزندان و دانشآموزان تحت حمایت به اردوهای زیارتی و سیاحتی در سال گذشته خبر داد و گفت: این افراد به عتبات عالیات و مراسم اربعین، مشهد مقدس، قم و دیگر مقاصد اعزام شدند.
وی افزود: امسال در زمینه پرداخت وام و کمکهای بلاعوض به مددجویانی که برای زیارت اربعین و عتبات عالیات اعزام شدند، مشکلی نداشتیم و اعتبار لازم در اختیار جامعه مددجویی قرار گرفت؛ حتی بخشی از اعتبار نیز هزینه نشد.
ارائه خدمات مشاورهای به مددجویان
مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به فعالیت کلینیک «رز» در حوزه راهنمایی و مشاوره گفت: در زمینه راهنمایی و مشاوره، کلینیک رز را در استان داریم که از ظرفیت روانشناسان و متخصصان شناختهشده استفاده میکند.
قلیپور بیان کرد: خدمات این کلینیک علاوه بر جامعه مددجویی، به سایر افراد نیز با هزینه بسیار کم ارائه میشود.
وی طرح «یاس» را یکی دیگر از برنامههای فرهنگی کمیته امداد عنوان کرد و گفت: این طرح ویژه دختران مجرد ۲۰ تا ۴۰ سال است و آموزشهای امدادی، فرهنگی، اجتماعی و مهارتی در قالب آن ارائه میشود تا افراد بتوانند پس از آموزش در حوزههای مختلف مشغول به کار شوند.
۷۸۰۰ یتیم و محسنین نیازمند حامی
قلیپور در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مشارکت مردم در حمایت از ایتام و فرزندان محسنین اشاره کرد و گفت: در استان حدود هفت هزار و ۸۰۰ فرزند یتیم و محسنین داریم که نیازمند حامی هستند.
وی افزود: حدود ۷۰ درصد حامیان این فرزندان خارج از استان هستند و از همه افرادی که در داخل استان دست ایتام را میگیرند و از آنان حمایت میکنند، قدردانی میکنم.
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: این ۳۰ هزار دانشآموز، فرزندان ما هستند و باید در حد توان از آنها حمایت کنیم؛ چراکه در شرایط اقتصادی موجود، زندگی برای خانوادههای نیازمند دشوار است.
فعالیت بیش از ۶۰ مرکز نیکوکاری
وی با اشاره به ظرفیت مراکز نیکوکاری استان گفت: نزدیک به ۶۰ مرکز نیکوکاری در استان فعال است و این مراکز علاوه بر مددجویان کمیته امداد، به افراد نیازمند خارج از پوشش این نهاد و دهکهای پایین درآمدی جامعه نیز خدمات ارائه میکنند.
قلیپور همچنین درباره زکات گفت: سال گذشته حدود ۲۵ میلیارد تومان زکات مستحبی در استان جمعآوری شد که بخشی از آن به صورت کمکهای نقدی و بخشی نیز در قالب لوازمالتحریر و اقلام ضروری زندگی تأمین و در اختیار نیازمندان قرار گرفت.
جشن عاطفهها برای تأمین نیازهای ۳۰ هزار دانشآموز
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به آغاز جشن عاطفهها گفت: جشن عاطفهها از اول شهریورماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد و هدف آن تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان نیازمند است.
وی بیان کرد: حدود ۳۰ هزار دانشآموز نیازمند در استان به لوازمالتحریر، دفتر، قلم، خطکش، کیف، کفش و لباس نیاز دارند و تأمین این اقلام برای این تعداد دانشآموز نیازمند مشارکت جدی مردم و خیران است.
قلیپور با بیان اینکه اگر تنها هزینه یک بسته لوازمالتحریر برای هر دانشآموز یک میلیون تومان در نظر گرفته شود، تأمین همین بخش حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: این دانشآموزان علاوه بر لوازمالتحریر، کیف، کفش و لباس نیز نیاز دارند.
وی ادامه داد: سال گذشته نزدیک به ۳۰ هزار بسته لوازمالتحریر تهیه و بین دانشآموزان نیازمند توزیع شد که بخشی از این کمکها با همراهی مدیران کل و خیران خارج از استان تأمین شد.
«یک دفتر چیزی نیست، اما برای یک نیازمند ارزشمند است»
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با دعوت از مردم برای مشارکت در جشن عاطفهها گفت: دست نیاز خود را به سوی همه مردم عزیز دراز میکنیم؛ یک دفتر، یک قلم یا یک کیف شاید برای یک فرد مبلغ زیادی نباشد، اما برای یک خانواده نیازمند ارزش زیادی دارد.
قلیپور تأکید کرد: کمک به دانشآموزان نیازمند به معنای فقیر شدن مردم نیست؛ یک دفتر، یک قلم یا یک کیف چیزی از زندگی ما کم نمیکند، اما میتواند دل یک دانشآموز نیازمند را شاد کند.
وی اضافه کرد: این افراد باید با عزت، احترام و تکریم دیده شوند؛ چراکه همه این دانشآموزان فرزندان ما هستند و نگاهشان به جامعه و خیران است و پیش از هر چیز دست نیاز خود را به سوی خداوند دراز میکنند.