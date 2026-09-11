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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت:روزهای حساسی را میگذرانیم که برخی در اظهار نظرهای خود در رسانه و فضای مجازی بسیار ساده و سطحی نگر به جنگ تحمیلی نگاه میکنند و سخن میگویند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکزکرمانشاه، بزرگنمایی قدرت استکبار با استفاده از امپراتوری رسانهای برای تسلیم کشورها و لزوم هوشیاری مردم و مسئولان در برابر فریبهای رسانه ای مصلح خواهی دشمن از مباحث خطبههای نماز جمعه امروز در کرمانشاه بود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در جمع نمازگزاران مسجد جامع با اشاره به شرایط کنونی منطقه گفت: روزهای حساسی را میگذرانیم که برخی در اظهار نظرهای خود در رسانه و فضای مجازی بسیار ساده و سطحی نگر به جنگ تحمیلی نگاه میکنند و سخن میگویند در حالی که چندین شخص و یا کشور نیست و نظام سرمایه داری که تحت سلطه صهیونیستهاست از مدتها قبل با راهاندازی اندیشکدهها و مراکز تحقیقاتی برای سلطه بر دنیا نقشه میکشند.
خطیب جمعه افزود: جبهه استکبار امپراتوری رسانهای را به همین منظور راهاندازی کرد تا دنیا را به وسیله تبلیغات با خود همراه ساخته و اداره کند و در کنار آن پیشرفتهترین تجهیزات نظامی را هم تولید کردند و با بزرگنمایی این تجهیزات سعی در تسلیم کشورها دارند تا منابع نفت و انرژی آنها را غارت کنند.
وی تصریح کرد: نمونه های بسیاری را در این زمینه تاکنون دیدهایم.
آیت الله غفوری به موضوع سلطه نظام استکبار در فضای مجازی و رسانههای اجتماعی پرداخت و گفت: نظریه دهکده جهانی را هم با هدف همین حاکمیت جهانی راه انداختند خطیب جمعه کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به منابع غنی انرژی و موقعیت ویژه ایران در منطقه با نقشه تجزیه به سراغ ایران آمدند اما با مانع بزرگی به نام نظام اسلامی و رهبری آگاه مواجه شدند که در برابر آنان ایستاد و نقشههایشان را نقش بر آب کرد .
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی و جنگ ترکیبی دشمن مردم و مسئولان باید بسیار هوشیار باشند و در دام فریب صلحخواهی دشمن گرفتار نیایند.
آیت الله غفوری در پایان خطبهها با اشاره به مناسبتهای تقویمی شهریور به شهادت به سالروز شهادت دومین شهید محراب آیت الله مدنی اشاره کرد و گفت: این عالم شهید در سالهای مبارزه سیاسی و اجتماعی خود بارها محاکمه و تبعید شد.