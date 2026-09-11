به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اتحادیه جهانی کشتی با ارائه تصویری از امیرحسین زارع به عنوان یکی از اصلی‌ترین شانس‌های نشان زرین بازی‌های آسیایی، در گزارشی کوتاه نوشت:

“بیستمین دوره بازی‌های آسیایی «آیچی-ناگویا» در ژاپن برگزار می‌شود. کشتی یکی از ۴۳ رشته ورزشی حاضر در این بازی‌هاست و رقابت‌های آن از ۲۹ شهریور تا ۱۱ مهر در «مرکز ورزشی اینائه» برپا خواهد شد.

این رقابت‌ها در قالب یک‌روزه برگزار می‌شود؛ بدین معنا که مسابقات کسب مدال در همان روزِ برگزاری مراحل مقدماتیِ اوزان مربوطه انجام می‌گیرد. ”

لازم به ذکر است که امیرحسین زارع در هر دو رویداد آسیایی و جهانی پیش روی، حضور خواهد داشت.

امیرحسین در صورت فتح سکوی بازی‌های آسیایی، دومین طلای خود را در این آوردگاه به دست خواهد آورد و از این حیث همردیف عبدالله موحد قهرمان می‌گیرد.