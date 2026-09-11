به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به مناسبت میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام ، هفته دفاع مقدس و جشن عاطفه‌ها خیرین شهر بهمن به دانش آموزان کم برخوردار نوشت افزار اهدا کردند.

این کار خیر به همت خواهران هیئت فرهنگی مذهبی حضرت زینب سلام الله علیها، بانوان و جلسه خانگی جامعه قرآنی عصر شهر بهمن انجام شد.

خیرین شهر بهمن به مبلغ ۵٠ میلیون تومان لوازم تحریر که شامل جامدادی، مدادرنگی، دفترچه یادداشت، دفتر، خط کش، مداد، پاک کن و تراش، ماژیک و البسه بود بین دانش آموزان کم برخوردار شهر بهمن توزیع کردند.

هر بسته نوشت افزار اهدایی خیرین به خانواده‌های کم برخوردار شهر بهمن به ارزش ۵٠٠ هزار تومان بود.