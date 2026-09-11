معرفی برترینهای انتخابی کشتی آزاد المپیک دانشآموزی
رقابتهای انتخابی کشتی آزاد المپیک دانشآموزی ۲۰۲۶ (ژیمنازیاد برزیل) امروز در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.
۴۵ کیلوگرم: ۱- محمدامین مالداران بنگهقلعه (خراسان رضوی) ۲- آروین حاجیبیک (تهران) ۳- محمدجواد حسنزاده (خراسان رضوی) ۴- محمدمهدی دروهی (سمنان) ۵- محمدیاسین باقری (البرز) ۶- طاها احمدیمقدم (توابع تهران) ۷- امیرمهدی بیکزاده (تهران) ۸- محمدرضا حسنی (همدان) ۹- احمدرضا پلکانی (لرستان)
۴۸ کیلوگرم: ۱- محمدآریا کرلو (تهران) ۲- محمدرضا محمدیسنگدهی (مازندران) ۳- عرشیا محمدی (البرز) ۴- امیرعلی محمودیمیمند (کرمان) ۵- سهراب شاهمددی (خراسان رضوی) ۶- محمدباقر بتیار (مازندران)
۵۱ کیلوگرم: ۱- پارسا طهماسبی (مازندران) ۲- مهدی دمرچلی (تهران) ۳- علی دژاکام (خراسان رضوی) ۴- احد بابایی (مازندران) ۵- سیدامیرعلی رسولیفر (مازندران) ۶- آرین بیرانوند (لرستان) ۷- محمدمهدی عیسیوند (تهران) ۸- امیرحسن لشینی (همدان) ۹- محمدصالح بیگی (فارس)
۵۵ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل ناموری (البرز) ۲- امیرمحمد ترکمند (البرز) ۳- داریوش علیپور (لرستان) ۴- کامران مرادی (تهران) ۵- محمدمهدی محسنی (مازندران) ۶- مهرشاد بابازاده (مازندران) ۷- امیرعلی راغبفاز (خراسان رضوی) ۸- امیرعلی معبودی (البرز) ۹- سبحان قنبرزاده (مازندران) ۱۰- حامد براتلو (توابع تهران)
۶۰ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد بیات (تهران) ۲- محمد مهدیزاده (مازندران) ۳- سبحان انگزی (کرمانشاه) ۴- امیرعلی مزرعه (البرز) ۵- علی سوسنی (تهران) ۶- محمدرضا براری (مازندران) ۷- سینا اردو (خراسان رضوی) ۸- محمد اسعدی (مازندران) ۹- امیرعلی بیات (همدان) ۱۰- امید دهستانی (قم)
۶۵ کیلوگرم: ۱- سام ملکی (لرستان) ۲- امیرعباس لطفینژاد اردلانی (تهران) ۳- طاها دالوند (لرستان) ۴- عمادرضا نوری (مازندران) ۵- امیرعلی شمشیری (خراسان رضوی) ۶- مهراد کرامتی (تهران) ۷- محمدسبحان جعفری (اصفهان) ۸- محمد مبارکی (تهران) ۹- الیاس دستوانه (هرمزگان) ۱۰- ابوالفضل خواجوی (کرمان)
۷۱ کیلوگرم: ۱- امیرحسین خسروی لرگانی (مازندران) ۲- سعید قلندرنما (تهران) ۳- هومن کلهری (تهران) ۴- کیارش ترابی (خراسان رضوی) ۵- علی قمی اویلی (مازندران) ۶- امیرعلی حقی (تهران) ۷- محراب نصیری (آذربایجان شرقی) ۸- امیرعلی سیاهوشی (همدان) ۹- امیرعباس زینلی (همدان) ۱۰- محمدطاها قاسمیزاده (مازندران)
۸۰ کیلوگرم: ۱- پدرام امجدیان (تهران) ۲- رضا جلیلیان (کرمانشاه) ۳- محمدحسن فیوج (تهران) ۴- متین سیفی (مازندران) ۵- ابوالفضل ملکی (مازندران) ۶- امیرعلی خانی (قزوین) ۷- پوریا کاظمزاده (خراسان شمالی) ۸- ساسان احمدی (تهران)
۹۲ کیلوگرم: ۱- مرصاد باقرلقب شفیعی (مازندران) ۲- امیرعلی امینی (اصفهان) ۳- صدرا فولادزاده (تهران) ۴- حسام قاسمپور (آذربایجان شرقی) ۵- امیرصالح جاویدانی یگانه (همدان) ۶- اهورا خجسته (لرستان) ۷- امیرمحمد خلفی (لرستان) ۸- امیرعباس گوهری (خراسان رضوی) ۹- محمدرضا کبیری بالاجاده (توابع تهران) ۱۰- امیرمحمد احمدبیکی (مازندران)
۱۱۰ کیلوگرم: ۱- یاسر دولتیاری (کرمانشاه) ۲- سیدمهزیار حسینی (سمنان) ۳- محمدرضا عیسیزاده (البرز) ۴- امیرحسین غفاری (فارس) ۵- امیرکسری کرمزاده (توابع تهران) ۶- سیدعلیرضا حسینی خودان (البرز) ۷- پویان اسماعیلزاده (مازندران) ۸- مبین شعبانی (البرز) ۹- علیرضا لکزایی حبیبی (یزد)