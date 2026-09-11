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رئیس انجمن قطعهسازان و مجموعهسازان موتورسیکلت گفت: ایران در تولید و عرضه محصولات موتورسیکلت و دوچرخه از مزیتهای رقابتی مناسبی برخوردار است و اصلاح سیاست تخصیص ارز میتواند زمینه رونق تولید و توسعه صادرات قطعات را فراهم کند.
محمدتقی زردوز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: در سالهای گذشته، با وجود چالشهایی که در حوزه تولید داشتیم، روند تولید موتورسیکلت با شرایط نسبی مناسبی پیش میرفت، اما جنگ ۱۲ روزه و پس از آن جنگ رمضان، برنامهریزی واحدهای تولیدی را با اختلال مواجه کرد.
وی گفت: تأمین مواد اولیه، تولید و فروش در این صنعت، فرایندی زمانبر است و نیاز به هماهنگی و برنامهریزی دارد.
رئیس هیئتمدیره انجمن قطعهسازان و مجموعهسازان موتورسیکلت افزود: صنعت موتورسیکلت و دوچرخه، صنعتی پررونق است و در بخشهای مختلف به سمت فراگیری پیش میرود؛ بویژه در شهرها و روستاها گرایش به استفاده از موتورسیکلت افزایش یافته است.
وی گفت: اخیراً سن دریافت گواهینامه به ۱۶ سال رسیده و موضوع استفاده بانوان از موتورسیکلت نیز جدیتر شده است که در مجموع، بازار هدف صنعت موتورسیکلت را به میزان چشمگیری افزایش داده است.
زردوز با بیان اینکه تأمین نیاز بازار به تولید بیشتر موتورسیکلت نیاز دارد، افزود: واحدهای تولیدی برای افزایش تولید باید بتوانند با اطمینان برنامهریزی و فرایند تولید را آغاز کنند.
وی گفت: اکنون صنعت موتورسیکلت و انواع دوچرخه شرایط مناسبی برای تولید دارد و به نسبت جمعیت، تقاضا و خریدار نیز وجود دارد، تنها مشکل این صنعت طی سالهای گذشته، تأمین قطعات بوده که به دلیل اختصاص ارز رانتی یا ترجیحی به واردکنندگان، تولیدکنندگان داخلی با محدودیت مواجه شدهاند.
رئیس هیئتمدیره انجمن قطعهسازان و مجموعهسازان موتورسیکلت افزود: اختصاص ارز رانتی به واردکنندگان، نوعی تحریم داخلی ایجاد میکند و طی سالهای گذشته این موضوع به عاملی برای محدود شدن تولید تبدیل شده است.
وی با اشاره به اختصاص ارز برای واردات قطعات موتورسیکلت گفت: به افرادی که امکان واردات قطعات موتورسیکلت داشتند، ارز رانتی اختصاص داده شد که نرخ آن حدود ۴۰ درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد است.
زردوز ادامه داد: در چنین شرایطی، واردکنندگان بدون انجام فعالیت تولیدی، حدود ۴۰ درصد نسبت به تولیدکنندگان قطعات و مجموعهسازان موتورسیکلت در داخل کشور مزیت قیمتی پیدا میکنند.
رئیس هیئتمدیره انجمن قطعهسازان و مجموعهسازان موتورسیکلت گفت: اختصاص فراگیر ارز رانتی به واردکنندگان و اختلاف ۴۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد، موجب میشود تولیدکننده داخلی انگیزه کافی برای ادامه و توسعه تولید نداشته باشد.
وی افزود: اختصاص این سود ۴۰ درصدی به واردکننده، مشکلاتی برای تولیدکننده ایجاد میکند؛ بنابراین اگر حمایتی از تولیدکننده صورت نمیگیرد، حداقل نباید با روشهایی مانند اختصاص ارز رانتی، زمینه تضعیف تولید داخلی فراهم شود، زیرا در چنین شرایطی تولید نمیتواند سرپا بماند.
زردوز گفت: سال گذشته اتفاق مثبتی که در این صنعت رخ داد، انتقال ارز به تالار دوم بود که بر مبنای عرضه و تقاضا فعالیت میکرد. در این سازوکار، صادرکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان، صادرات انجام میدهند و ارز حاصل از صادرات را در تالار دوم عرضه میکنند.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در گذشته با فرایند تأمین ارز مشکل داشتند، افزود: پیش از عرضه ارز در تالار دوم، دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان را تأمین میکرد و طی سالهای گذشته بخشی از ارز حاصل از فروش نفت به واردکنندگان اختصاص مییافت، بدون اینکه نظارت کافی بر محل هزینهکرد آن وجود داشته باشد.
رئیس هیئتمدیره انجمن قطعهسازان و مجموعهسازان موتورسیکلت گفت: از بهمن سال گذشته و با راهاندازی تالار دوم، دخالتهای دولت در این تالار و فرآیند تخصیص ارز تا حدودی حذف شد و صادرکنندگان توانستند در فضای آزاد و رقابتی، کالا صادر و ارز حاصل از صادرات را در تالار دوم عرضه کنند.
وی افزود: واردکننده نیز میتوانست ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم و بر اساس فرایند عرضه و تقاضا تأمین کند و ارز رانتی در اختیار او قرار نمیگرفت.
زردوز گفت: با راهاندازی این تالار، جنگ رمضان آغاز شد و فعالیت تالار دوم عملاً متوقف شد. اگر فرایند عرضه و تقاضای ارز ادامه پیدا کند و اجازه داده شود ارز به جای دستور دولتی، بر اساس عرضه و تقاضا عرضه شود، بسیاری از مشکلات تولید برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات باید صرف توسعه زیرساختهای تولید و سرمایهگذاری شود، افزود: اکنون با ارز ترجیحی که دولت به واردکنندگان اختصاص میدهد، قطعاتی در صنعت موتورسیکلت وارد کشور میشود که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد و بخشی از این قطعات نیز در کشور تولید میشود.
رئیس هیئتمدیره انجمن قطعهسازان و مجموعهسازان موتورسیکلت گفت: کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، نباید با ارز رانتی وارد شوند، زیرا در این صورت فضای رقابتی از تولیدکننده داخلی گرفته میشود.
وی پیشنهاد کرد: در صورت افزایش منابع ارزی کشور و صادرات نفت، ارز حاصل از آن به جای واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، با برنامهریزی دولت به توسعه زیرساختها و سرمایهگذاریهای کلان اختصاص یابد.
زردوز افزود: با بیش از ۴۰ سال تجربه در حوزه تولید میگویم که ایران در زمینه فولاد، مواد پلاستیکی، آلومینیوم و سایر مواد اولیه مورد نیاز برای تولید و عرضه محصولات نهایی دوچرخه و موتورسیکلت، مزیتهای رقابتی بسیار خوبی دارد.
وی گفت: هزینه انرژی و دستمزد در ایران همچنان نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا پایینتر است و شرایط کشور برای دسترسی به مواد اولیه و تولید نیز مناسب است. بنابراین، ایران مزیت خوبی برای تولید و عرضه کالا دارد، به شرط آنکه دولت با عرضه ارز ارزان و رانتی، مانعی بر سر راه تولید ایجاد نکند.
وی افزود: دولت نباید ارز را حدود ۴۰ درصد پایینتر از نرخ بازار در اختیار واردکننده قرار دهد تا کالاهای مصرفی یا کالاهایی را وارد کند که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد.
زردوز گفت: اگر این روند اصلاح شود، در کمتر از یک سال میتوان شاهد رونق قابل توجه تولید بود و حتی زمینه حرکت به سمت صادرات قطعات موتورسیکلت فراهم خواهد شد.
رئیس هیئتمدیره انجمن قطعهسازان و مجموعهسازان موتورسیکلت افزود: اکنون در صنعت موتورسیکلت و دوچرخه، زمانی که ارز اختصاص داده میشود، تقریباً همه آن به سمت واردات میرود؛ در مقابل، هر زمان دولت در تخصیص ارز به واردکنندگان سختگیری کرده، تولید داخلی رونق گرفته است.
وی گفت: در صورت حمایت دولت از تولید، زمینه صادرات محصولات و قطعات موتورسیکلت به کشورهای مختلف نیز فراهم است.