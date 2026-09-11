نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: آیت الله سید مجتبی خامنه ای در صحت و سلامت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیتالله سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه در استان در خطبههای نماز جمعه این هفته یاسوج با تأکید بر سلامت کامل رهبر معظم انقلاب، گفت: ایشان در صحت و سلامت کامل هستند و روزانه بیش از ۱۰ ساعت فعالیت مستمر دارند.
آیت الله حسینی افزود: افرادی که در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در مشهد حضور داشتند، شاهد حضور رهبر انقلاب بودند و این حضور، خط بطلانی بر شایعات دشمنان کشید.