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کارشناس هواشناسی گلستان از ثبت بارش ۶۶ میلیمتری در شهرستان گالیکش طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، پارک ملی گلستان نیز حدود ۴۲ میلیمتر بارندگی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معقولی اظهار کرد: بر اساس الگوهای هواشناسی، روزهای شنبه و یکشنبه گاهی افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر و شب، بهویژه در نواحی کوهپایهای و کوهستانی استان، بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
وی افزود: روز دوشنبه بارشها محدود به ارتفاعات غربی استان خواهد بود و از نظر دمایی نیز در این مدت، بیشینه دمای هوا بین ۳۰ تا ۳۳ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.