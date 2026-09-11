وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی انتصاب مختار تیلئوبردی به سمت وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان را تبریک گفت و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت نمود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی انتصاب مختار تیلئوبردی به سمت وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان را تبریک گفت و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

پیش از این، قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان با امضای حکمی، مختار تیلئوبردی را به عنوان وزیر امور خارجه این کشور منصوب کرد.

تیلئوبردی یک دیپلمات حرفه‌ای است که از سال ۱۹۹۳ در وزارت امور خارجه قزاقستان خدمت کرده است. او سمت‌های سفیر در مالزی، سوئیس، اتریش و نماینده دائم قزاقستان در دفتر سازمان ملل در ژنو را بر عهده داشته است.

از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، او به عنوان وزیر امور خارجه (از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به عنوان معاون نخست وزیر) خدمت کرده است. از اوت ۲۰۲۳ تا زمان انتصاب جدیدش، او به عنوان سفیر قزاقستان در اتریش و نماینده دائم در سازمان‌های بین‌المللی در وین خدمت کرده است.