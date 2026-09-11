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ایران دروازه تجارت بریکس

تحلیلگران و کارشناسان می‌گویند نقش راهگذری ایران در اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب بی نظیر است و می‌تواند سرعت انتقال کالا را چند برابر کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۰- ۱۵:۴۹
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برچسب ها: بریکس ، تجارت ایران با همسایگان ، اقتصاد ایران
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