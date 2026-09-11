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این همایش که با رویکرد توسعه پایدار و اقتصاد دریامحور در بندرانزلی برگزار و بر استفاده از اقتصاد دریامحور و تلفیق تجربه، دانش و ایده تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان در همایش همایش ملی ارتباطات، حملونقل و لجستیک با اشاره به اهمیت تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش دریایی، گفت: آموزش دریانوردان و توسعه رشتههای مرتبط با علوم و فنون دریایی از مهمترین الزامات تحقق اقتصاد دریامحور به شمار میرود.
حسین یونسی با اشاره به رشته کارشناسی دریانوردی با گرایش مهندسی مکانیک کشتی در دانشگاه گیلان گفت: گسترش آموزشهای تخصصی دریایی و توسعه رشتههای مرتبط در دانشگاههای استان میتواند علاوه بر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ناوگان کشور، زمینه حضور و اشتغال دریانوردان ایرانی در بازارهای بینالمللی را نیز فراهم کند.
حسین صفری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندرانزلی هم در این همایش با اشاره به اهمیت اقتصاد دریامحور گفت: نوار ساحلی شمال ایران با دارا بودن بنادر استراتژیک، نیازمند تحولی بنیادین در زنجیره تامین است.
بازرس کل گیلان هم در این همایش با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور باید به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منجر شود گفت: تلفیق تجربه، دانش و ایده میتواند زمینهساز ارائه راهکارهای علمی برای مسائل و چالشهای اقتصادی کشور باشد.
حمد آقایی با اشاره به نقش اقتصاد در کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: یکی از مهمترین چالشهای جوامع، فقر و بیکاری است و توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای نشاط و رفاه عمومی داشته باشد.
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر هم در این همایش با بیان اینکه صنعت کشتیرانی پیشران توسعه تجارت و اقتصاد کشور است گفت: حدود ۸۰ درصد تجارت جهانی کالا از طریق دریا انجام میشود و همین موضوع نشان میدهد کشتیرانی یکی از ارکان اصلی تجارت بینالمللی و توسعه اقتصادی کشورها است.
کامبیز جهانبانی با اشاره به ظرفیت ناوگان دریایی ایران گفت: توسعه ناوگان و تقویت زیرساختهای دریایی میتواند سهم کشور از تجارت دریایی منطقه و جهان را افزایش دهد.