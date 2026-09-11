به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ حجت الاسلام والسلمین علی فروغی در خطبه‌های نمازجمعه اردبیل با بیان اینکه تکبر و خون‌ریزی از دیگر ویژگی‌های آمریکاست افزود: ۲۵۰ سال موجودیت آمریکا با غصب سرزمین دیگر ملت‌ها و آواره‌کردن مردمان سرزمین آمریکا ایجاد شده و در همه این سالها، تنها ۱۶ سال در جنگ نبوده، اما بقیه آن را در جنگ بوده تا هویت پوشالی خود را حفظ کند.

وی ادامه داد: ما امروز برای عزت و شخصیت خود در مقام دفاع مقابل آمریکا قرار گرفته‌ایم، ما برای زندگی جنگ می‌کنیم و در حقیقت به دفاع از میهن خود می‌پردازیم؛ این دشمن است که به جنگ با ما پرداخته و باید در انتخاب واژه‌ها دقت به خرج داد.

امام جمعه موقت اردبیل با اشاره به اینکه آمریکا همه اقتصاد جهان را به چالش می‌کشد تا فقط هویت پوشالی خود را حفظ کند گفت: دلیل اینکه دشمن به‌پای میز مذاکره می‌آید، آن است که زورش به جمهوری اسلامی نمی‌رسد و می‌خواهد اهداف خود را از این طریق به دست آورد.

حجت الاسلام والمسلمین همچنین به مقاومت مردم یمن در برابر دشمن اشاره کرد و افزود: ببینید پابرهنگان یمن چگونه مقابل دشمن ایستادگی می‌کنند؛ همان گونه که در طول تاریخ، پابرهنگان همواره حماسه آفریده‌اند.

وی در پایان با اشاره به فشار‌های اقتصادی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دشمن امروزه از حربه اقتصادی علیه ملت ما استفاده می‌کند، اما هیچ‌گاه موفق نخواهد شد. دیگر چه چیزی مانده که تحریم نشده است؟ هدف دشمن فقط ایجاد فشار روانی است.