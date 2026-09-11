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رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: محور چالوس امروز از ساعت ۱۶:۰۰ از مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه میشود و محدودیتهای مقطعی نیز در محورهای هراز و فشم اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار کرمیاسد افزود: با توجه به افزایش حجم تردد و احتمال تشدید بار آمد و شد در محورهای شمالی، تمهیدات ویژهای برای مدیریت عبور و مرور در جادههای چالوس، هراز و فشم در نظر گرفته شده است.
وی درباره محور چالوس گفت: از ساعت ۱۴:۰۰ امروز ۲۰ شهریور، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس (جنوب به شمال) ممنوع خواهد شد.
سردار کرمیاسد افزود: از ساعت ۱۵:۰۰، مسیر از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، بهطور کامل مسدود میشود و از ساعت ۱۶:۰۰ نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این محدودیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت و پس از آن، هر دو مسیر به صورت دوطرفه میشود.
سردار کرمیاسد درباره محور هراز نیز گفت: از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز ۲۰ شهریور تردد کامیونها و کامیونتها در این محور ممنوع است و خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این ممنوعیت مستثنی هستند.
وی افزود: در صورت افزایش بار آمد و شد و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، در محور هراز نیز محدودیت یکطرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین درباره محور فشم اظهار کرد: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ امروز ۲۰ شهریور تردد خودروها از انتهای محور در محدوده پل حاجیآباد، ابتدای پیچ آریانا، به صورت یکطرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت خواهد شد.
سردار کرمیاسد درباره محدودیتهای روز شنبه ۲۱ شهریور گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم آمد و شد و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت مقطعی یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: در محور هراز نیز در صورت تشدید بار آمد و شد، محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضع محدودیتهای آمد و شد در جادههای شمالی مطلع شوند و با مدیریت زمان سفر، از بروز مشکلات و تأخیرهای احتمالی جلوگیری کنند.