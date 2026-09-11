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با هدف بازخوانی اندیشههای عرفانی و تبیین میراث معنوی ایرانزمین نشست تخصصی عرفان اسلامی با حضور دکتر فاطمه طباطبایی در دانشگاه پیام نور خوی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانشگاه پیام نور مرکز خوی، میزبان نشست تخصصی «عرفان اسلامی و جایگاه شمس تبریزی» با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی، رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی کشور، و جمعی از اساتید و علاقمندان به حوزه عرفان و ادبیات اسلامی بود.
در این نشست که با هدف بازخوانی اندیشههای عرفانی و تبیین میراث معنوی ایرانزمین برگزار شد، سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی، از بیت مکرم امام خمینی (ره)، به بررسی ابعاد شخصیتی شمس تبریزی و آموزههای عرفان اسلامی پرداخت.
دکتر طباطبایی در بخشی از سخنان خود با اشاره به خاطراتی از دوران حیات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، به تبیین جایگاه رفیع عرفان و ادبیات در اندیشه ایشان پرداخت و اظهار داشت: «امام خمینی (ره) همواره عرفان و اخلاق را با نگاهی عمیق و کاربردی دنبال میکردند. ایشان نه تنها در ساحت علمی، بلکه در سیره عملی خود نیز همواره بر پیوند ناگسستنی میان ایمان قلبی، تفکر عرفانی و ادب اسلامی تأکید داشتند. یادآوری این نگاهِ جامعِ امام عزیز، چراغ راهی است برای فرهیختگان و اهالی علم تا عرفان را در ساحت علمی و معنوی به درستی تبیین و در متن زندگی جستوجو کنند.»
وی در ادامه با اشاره به شخصیت شمس تبریزی، خاطرنشان کرد: «شمس تبریزی به عنوان یکی از چهرههای برجسته طریق عرفان، حامل پیام عشق و حقیقت بوده است. جامعه دانشگاهی و اساتید ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی چنین اندیشههایی هستند که با روحیاتِ پرسشگرِ جامعهی علمی امروز همخوانی دارد و میتواند در مسیر تعالی و خودشناسی راهگشا باشد.»
در ادامه این برنامه، دکتر علی عروجلو، رئیس دانشگاه پیام نور مرکز خوی نیز ضمن خیرمقدم به میهمانان و ابراز خرسندی از برگزاری این نشست علمی، به ارائه گزارشی از فعالیتهای فرهنگی دانشگاه پرداخت.
دکتر عروجلو با تأکید بر ضرورت تقویت بنیههای معرفتی در محیط دانشگاه گفت: «دانشگاه پیام نور خوی با توجه به ظرفیت بینظیر فرهنگی این شهرستان و وجود مزار شریف شمس تبریزی در خوی، همواره تلاش کرده است تا علاوه بر مباحث تخصصی، بستر مناسبی برای رشد و اعتلای فرهنگی و اخلاقی جامعه دانشگاهی فراهم کند. آمارهای موجود نشاندهنده استقبال مطلوب اساتید و جامعه علمیِ این مرکز به مباحث عمیق عرفانی و مطالعات ادبی است که این امر، مسئولیت ما را در تداوم برگزاری چنین نشستهای تخصصی دوچندان میکند.»