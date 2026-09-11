به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانشگاه پیام نور مرکز خوی، میزبان نشست تخصصی «عرفان اسلامی و جایگاه شمس تبریزی» با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی، رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی کشور، و جمعی از اساتید و علاقمندان به حوزه عرفان و ادبیات اسلامی بود.

در این نشست که با هدف بازخوانی اندیشه‌های عرفانی و تبیین میراث معنوی ایران‌زمین برگزار شد، سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی، از بیت مکرم امام خمینی (ره)، به بررسی ابعاد شخصیتی شمس تبریزی و آموزه‌های عرفان اسلامی پرداخت.

دکتر طباطبایی در بخشی از سخنان خود با اشاره به خاطراتی از دوران حیات بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، به تبیین جایگاه رفیع عرفان و ادبیات در اندیشه ایشان پرداخت و اظهار داشت: «امام خمینی (ره) همواره عرفان و اخلاق را با نگاهی عمیق و کاربردی دنبال می‌کردند. ایشان نه تنها در ساحت علمی، بلکه در سیره عملی خود نیز همواره بر پیوند ناگسستنی میان ایمان قلبی، تفکر عرفانی و ادب اسلامی تأکید داشتند. یادآوری این نگاهِ جامعِ امام عزیز، چراغ راهی است برای فرهیختگان و اهالی علم تا عرفان را در ساحت علمی و معنوی به درستی تبیین و در متن زندگی جست‌و‌جو کنند.»

وی در ادامه با اشاره به شخصیت شمس تبریزی، خاطرنشان کرد: «شمس تبریزی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته طریق عرفان، حامل پیام عشق و حقیقت بوده است. جامعه دانشگاهی و اساتید ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی چنین اندیشه‌هایی هستند که با روحیاتِ پرسشگرِ جامعه‌ی علمی امروز همخوانی دارد و می‌تواند در مسیر تعالی و خودشناسی راهگشا باشد.»

در ادامه این برنامه، دکتر علی عروجلو، رئیس دانشگاه پیام نور مرکز خوی نیز ضمن خیرمقدم به میهمانان و ابراز خرسندی از برگزاری این نشست علمی، به ارائه گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه پرداخت.

دکتر عروجلو با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه‌های معرفتی در محیط دانشگاه گفت: «دانشگاه پیام نور خوی با توجه به ظرفیت بی‌نظیر فرهنگی این شهرستان و وجود مزار شریف شمس تبریزی در خوی، همواره تلاش کرده است تا علاوه بر مباحث تخصصی، بستر مناسبی برای رشد و اعتلای فرهنگی و اخلاقی جامعه دانشگاهی فراهم کند. آمار‌های موجود نشان‌دهنده استقبال مطلوب اساتید و جامعه علمیِ این مرکز به مباحث عمیق عرفانی و مطالعات ادبی است که این امر، مسئولیت ما را در تداوم برگزاری چنین نشست‌های تخصصی دوچندان می‌کند.»