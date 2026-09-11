آیین اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم و دومین دوره مسابقات نیمه نهایی صحیفه سجادیه و نهج البلاغه ویژه خانواده کارکنان سپاه شهدای آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم و دومین دوره مسابقات نیمه نهایی صحیفه سجادیه و نهج البلاغه ویژه خانواده کارکنان سپاه شهدای آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.

مسئول معاونت امور خانواده سپاه شهدای آذربایجان غربی در حاشیه برگزاری این آیین، هدف از برگزاری این مسابقات را ترویج معارف قرآنی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی در بین خانواده‌های پاسداران انقلاب اسلامی دانست و گفت: این مسابقات همه ساله در استان برگزار می‌شود که امسال در رشته‌های حفظ قرآن، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، مفاهیم سطح یک و دو، رشته اذان، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در بین فرزندان و همسران پاسدار شاغل و بازنشسته برگزار شد.

خانم سید نظری افزود: در دوره مقدماتی بیش از ۸۰۰ نفر از فرزندان و همسران کارکنان و بازنشستگان سپاه شهدای استان در این مسابقات شرکت کرده بودند که از بین این عزیزان بیش از ۳۰۰ نفر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

او ادامه داد: برگزیدگان مرحله استانی هر رشته که نفرات اول هر رشته هستند به مرحله کشوری این مسابقات که امسال در شهر مشهد مقدس برگزار می‌شود راه خواهند یافت.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی به عنوان سخنران ویژه این آیین با اشاره به تاثیر قرآن کریم در تربیت فرزندان و نسل آینده ایران اسلامی گفت: تلاوت و حفظ قرآن کریم و انس با این کتاب الهی می‌تواند موثرترین روش تربیتی در بین نسل‌های آتی باشد.

سردار سرتیپ دوم تقی نجمی افزود: حفظ و توجه به مفاهیم قرآن کریم بسیار مهم بوده، اما عمل به آیات نورانی قرآن کریم از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که قرائت و حفظ قرآن کریم مقدمه عمل به آیات این کتاب آسمانی است.

در پایان این آیین از برگزیدگان این دوره از مسابقات در آذربایجان غربی تجلیل شد.