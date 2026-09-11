پخش زنده
امروز: -
معاون گردشگری استانداری فارس، در جشن آواها و نواهای محلی روستای جعفریه، بر اهمیت پاسداشت و معرفی میراث فرهنگی ناملموس شهرستان بوانات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی پارسایی با اشاره به پیشینه تاریخی موسیقی بومی و محلی، گفت: موسیقی هر منطقه، زبانی مشترک برای ارتباط با مردم جهان است و هنرمندان و نوازندگان شهرستان بوانات میتوانند از طریق این میراث ارزشمند، فرهنگ و هویت این منطقه را به جهانیان معرفی کنند.
او بیان کرد: با توجه به اینکه ساز کرنا از سازهای تاریخی ایران است و با پیشینه آن در دوره هخامنشیان و وجود نمونههایی از این ساز در موزه تختجمشید، میراث فرهنگی تنها به بناها و آثار تاریخی محدود نمیشود، بلکه زبان، آدابو رسوم و موسیقی نیز بخش مهمی از این میراث را تشکیل میدهند.
پارسایی همچنین بر ضرورت ثبت ملی این رویداد و توسعه آن در سالهای آینده تأکید کرد و افزود: برگزاری برنامههایی همچون هفته بوانات، با محوریت فرهنگ بومی، مشاهیر و هنرهای محلی، میتواند زمینه معرفی ظرفیتهای شهرستان بوانات و رونق گردشگری و اقتصاد منطقه را فراهم کند.
معاون گردشگری استانداری فارس، بر نقش این رویداد در تقویت هویت بومی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری بوانات تأکید کرد و گفت: همزمانی این جشنواره با برداشت گردو و انگور، ظرفیتهای متنوع شهرستان بوانات را به نمایش گذاشته است.
او همچنین اضافه کرد: امیدواریم که این رویداد در سالهای آینده با کیفیت و محتوای غنیتر برگزار شود و زمینه جذب گردشگران بیشتری از شهرها و استانهای همجوار را فراهم کند.
مهدی پارسایی در پایان گفت: این جشنواره به همت ستاد بزرگداشت هفته بوانات، مدیریت خوب شورای دهیار جعفریه و با همکاری مخلصانه مردم این روستا بسیار عالی و پر بارتر از سال گذشته برگزار شد.