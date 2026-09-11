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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری سومین آزمون جامع و پنجاهمین آزمون ادواری سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ با حضور ۲ هزار و ۹۰۰ هنرجو، همزمان با سراسر کشور در پنج حوزه آزمونی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری سومین آزمون جامع و پنجاهمین آزمون ادواری سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ با حضور ۲ هزار و ۹۰۰ هنرجو، همزمان با سراسر کشور در پنج حوزه آزمونی استان خبر داد.
محمد محمدی گفت: این آزمونها، همزمان با سراسر کشور در حوزههای آمل، بابل، ساری، قائمشهر و نوشهر برگزار شد و هنرجویان بخش فرهنگ و هنر در دو بخش عملی و نظری در این فرآیند حضور یافتند.
وی افزود: در مجموع ۲ هزار و ۹۰۰ هنرجو در این آزمونها حضور داشتند که یک هزار و ۴۳۹ نفر در بخش عملی و یک هزار و ۴۶۱ نفر در بخش نظری شرکت کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: در حوزه آمل، ۲۴۳ هنرجو در آزمون عملی و ۲۵۹ هنرجو در آزمون نظری، در حوزه بابل ۲۸۰ هنرجو در آزمون عملی و ۲۹۱ هنرجو در آزمون نظری و در حوزه قائمشهر نیز ۲۶۶ هنرجو در آزمون عملی و ۲۴۲ هنرجو در آزمون نظری حضور داشتند.
محمدی گفت: در حوزه ساری، آزمون در دو حوزه جامع و ادواری برگزار شد که در حوزه جامع، ۴۱ هنرجو در آزمون عملی و ۳۸ هنرجو در آزمون نظری و در حوزه ادواری نیز ۳۵۷ هنرجو در آزمون عملی و ۳۵۳ هنرجو در آزمون نظری شرکت کردند.
وی افزود: در حوزه نوشهر نیز ۲۵۲ هنرجو در آزمون عملی و ۲۷۸ هنرجو در آزمون نظری حضور داشتند.
محمدی با اشاره به شیوه برگزاری بخش نظری خاطرنشان کرد: آزمون نظری بهصورت برخط (آنلاین) و از طریق برنامه کاربردی «آزمون هنر» برگزار شد و بخش عملی نیز در حوزههای تعیینشده و مطابق برنامه زمانبندی انجام گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به جایگاه آزمونهای مهارتی فرهنگ و هنر در فرآیند آموزشی هنرجویان اظهار کرد: آزمونهای جامع و ادواری، بخشی از فرآیند ارزیابی مهارتهای هنرجویان و مسیر تکمیل دیپلم در رشتههای بخش فرهنگ و هنر به شمار میرود و برگزاری منظم این آزمونها، امکان سنجش دانش و مهارت هنرجویان را در چارچوبی مشخص فراهم میکند.
وی افزود: همزمانی برگزاری این آزمونها با سراسر کشور و استفاده از ظرفیت برخط در بخش نظری، به اجرای هماهنگ فرآیند ارزیابی کمک کرده و زمینه دسترسی منسجمتر هنرجویان به این مرحله از فرآیند آموزشی را فراهم میکند.
محمدی ادامه داد: گستردگی آزمونهای مهارتی فرهنگ و هنر و برگزاری همزمان آن در سراسر کشور، نیازمند برنامهریزی دقیق و فراهمکردن زیرساختهای مناسب است و تلاش ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز بر این است که این فرآیند با نظم، دقت و کیفیت مطلوب برگزار شود.
وی تصریح کرد: هدف ما فراهمکردن شرایطی است که هنرجویان بتوانند در یک فرآیند مشخص و استاندارد، آموختهها و توانمندیهای خود را ارزیابی کنند و مسیر آموزشی خود را در رشتههای بخش فرهنگ و هنر با اطمینان بیشتری ادامه دهند.
محمدی در پایان گفت: استمرار و ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی و فرآیندهای ارزیابی میتواند در تقویت ظرفیتهای آموزشی و مهارتی حوزه فرهنگ و هنر و فراهمشدن زمینه حضور مؤثرتر هنرجویان در این عرصه نقش داشته باشد.