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خطیب موقت نمازجمعه کیش، با تاکید بر ضرورت شایستهسالاری در دستگاههای اجرایی، گفت: مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تدابیر ویژه اتخاذ کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام حمید فتاحی در خطبههای نماز جمعه با تأکید بر ضرورت خدمتگزاری مسئولان، شایستهسالاری و توجه جدی به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، گفت: نیمه دوم سال از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دورهای حساسی است و مسئولان باید برای مدیریت شرایط و کاهش فشارهای اقتصادی، تدابیر ویژهای اتخاذ کنند.
او با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولتمردان در هفته دولت، گفت: توفیق خدمت به مردم یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است و مسئولان باید قدر این فرصت را بدانند؛ چرا که مسئولیتها و جایگاهها ماندگار نیست.
خطیب موقت نمازجمعه کیش، افزود: مسئولان نباید منافع گروه، جناح، دوستان و اطرافیان خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند و صرفاً مشکلات را برای مردم روایت نکنند، بلکه راهکار مشکلات را پیدا و برای حل آنها اقدام کنند.
حجتالاسلام فتاحی افزود: نباید با برجستهسازی نقاط ضعف و مشکلات، زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم شود؛ چرا که دشمن از برخی مواضع و سخنان، در جنگ رسانهای و شناختی علیه کشور استفاده میکند.
او افزود: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، تلاش خود را در عرصه جنگ شناختی و ترکیبی و با استفاده از فضای مجازی و امپراطوری رسانهای دنبال میکند و همزمان با ایجاد فشارهای اقتصادی، تلاش دارد مردم را زیر فشار قرار دهد و در چنین شرایطی مردم و مسئولان وظیفه دارند با افزایش آگاهی، هوشیاری، وحدت و انسجام ملی برابر توطئههای دشمن ایستادگی کنند.
حجتالاسلام فتاحی با قدردانی از نیروهای مسلح کشورمان، گفت: نیروهای مسلح همواره در میدان حضور داشته و به لطف خداوند وظایف خود را به خوبی انجام دادهاند، مسئولان نیز در حوزه اقتصاد و معیشت باید تدابیر ویژهای را برای کاهش فشارهای اقتصادی در نظر بگیرند.
او توجه جدی به زنجیره چالشهای اقتصادی، تورم، بیکاری و مدیریت قیمتها را ضروری برشمرد و گفت: خوراک، پوشاک و مسکن سه نیاز اساسی خانوادههاست و مسئولان باید برای تأمین آنها و کنترل قیمتها تلاش کنند.
خطیب موقت جمعه کیش، مهار افزایش اجارهبهای مسکن در کیش را از مطالبه های جدی مردم برشمرد و گفت: بسیاری از مردم که امکان خرید مسکن ندارند، ناچار به پرداخت اجارههای سنگین هستند، مسئولان و دستگاههای متولی باید در این زمینه نظارت و دقت بیشتری داشته باشند.
حجتالاسلام فتاحی حمایت از سرمایهگذاری و تولید داخلی را از دیگر محورهای مهم اقتصادی دانست و گفت: تکیه هرچه بیشتر بر تولید داخلی، کلید اصلی حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است.
او افزود: تولیدکنندگانی که سرمایه و توان خود را برای رونق اقتصادی کشور به کار گرفتهاند باید حمایت شوند و دولت باید با تسهیل امور، زمینهای فراهم کند که تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت در داخل کشور ترغیب شوند.
خطیب موقت نمازجمعه کیش با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی، وحدت و امنیت ملی تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان و تقویت ظرفیتهای داخلی باید در اولویت سیاستهای اقتصادی کشور قرار داشته باشد.
حجتالاسلام فتاحی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین، گفت: امروز دشمن با جنگ شناختی و ترکیبی تلاش میکند ذهن جوانان و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و مردم وظیفه دارند با افزایش آگاهی، خود و دیگران را نسبت به مسائل جامعه و شیوههای فعالیت دشمن آگاه کنند.
او با اشاره به حضور مردم در صحنههای دفاع از کشور و انقلاب گفت: مردمی که در شرایط دشوار در میدان حضور دارند، باید خدمتگزاری مسئولان را در زندگی خود لمس کنند و امروز مسئولیت دولتمردان برابر مردم سنگینتر از گذشته است.
خطیب موقت نمازجمعه کیش با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله سیداسدالله مدنی، دومین شهید محراب، گفت: عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون مجاهدت و خون شهیدانی است که از آغاز نهضت اسلامی در مسیر انقلاب جان خود را فدا کردند.
حجتالاسلام فتاحی با اشاره به نقش شهید مدنی در نهضت حضرت امام خمینی (ره) افزود: این شهید بزرگوار از آغاز نهضت حضرت امام خمینی (ره)، با شنیدن ندای امام راحل به این حرکت عظیم لبیک گفت.
خطیب موقت نماز جمعه کیش، ولایتپذیری و تبعیت از ولی فقیه را از ویژگیهای برجسته شهید آیتالله مدنی دانست.
حجت الاسلام فتاحی با اشاره به فرارسیدن روز سینما، بر رعایت موازین شرعی و قوانین اسلامی در تولید آثار سینمایی تأکید کرد و ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، را نیز به نمازگزاران تبریک گفت.
خطیب موقت نمازجمعه کیش از تلاش کارکنان فوریتهای پزشکی کیش قدردانی کرد و افزود: نیروهای اورژانس، شبانهروز و در شرایط مختلف خدمت رسانی میکنند و زحمات آنان شایسته قدردانی است.