رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه طرح خلع سلاح مقاومت، با شکست مواجه خواهد شد، گفت: عقب‌نشینی دشمن از مواضع خود، محصول ایمان مردم و مقاومت جانانه نیرو‌های مسلح بود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح خلع سلاح مقاومت، با شکست مواجه خواهد شد، گفت: عقب‌نشینی دشمن از مواضع خود، محصول ایمان مردم و مقاومت جانانه نیرو‌های مسلح بود.

ابراهیم عزیزی امروز جمعه ۲۰ شهریور در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر صدرا ضمن تشریح ابعاد جنگ ایران با آمریکا اظهار کرد: امروز دستاورد‌های بزرگی در این نبرد به دست آمده است که معتبرسازی تهدیدات از جمله آنهاست.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز مرز‌های دفاعی ما فرسنگ‌ها دورتر بنا نهاده شده که این نیز از دستاورد‌های بزرگ ما در این نبرد بوده است.

عزیزی تصریح کرد: دشمن از ایران ضربه خورده و به دنبال کینه‌توزی است که در این راستا فشار نظامی و اقتصادی را در دستور کار دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خلع سلاح مقاومت هرگز محقق نخواهد شد، تصریح کرد: آمریکایی‌ها در این زمینه نیز شکست خواهند خورد.

وی بر لزوم وحدت و انسجام تمامی آحاد مردم تاکید کرد و گفت: امروز حفظ وحدت از اولویت‌های نظام است و از هر سخن و اقدامی که بوی تفرقه می‌دهد، باید پرهیز کنیم