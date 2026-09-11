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سفر رئیس جمهور به هند برای شرکت در اجلاس بریکس

آقای پزشکیان پیش از عزیمت به هند، اصل تشکیل بریکس را مبارزه با یکجانبه گرایی خواند و گفت قرار است در این اجلاس مسائل اقتصادی، مالی، صنعتیف علمی و تجاری بین کشور‌های مختلف به بحث گذاشته شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۰- ۱۵:۴۰
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برچسب ها: پزشکیان ، رئیس جمهور ، بریکس
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