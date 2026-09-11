سفر رئیس جمهور به هند برای شرکت در اجلاس بریکس

آقای پزشکیان پیش از عزیمت به هند، اصل تشکیل بریکس را مبارزه با یکجانبه گرایی خواند و گفت قرار است در این اجلاس مسائل اقتصادی، مالی، صنعتیف علمی و تجاری بین کشور‌های مختلف به بحث گذاشته شود.