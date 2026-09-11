به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به همت مرکز دیپلماسی شهری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، جمعی از دانشجویان دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه به همراه برخی از مسئولان و اساتید خود از بخش های مختلف کارخانه نوآوری مشهد بازدید کردند.

دانشجویان با حضور در کارگاه آموزشی ظرفیت های سازمان های بین المللی و دیپلماسی شهری (تجربه مشهد) با ظرفیت های شهرداری مشهد در حوزه دیپلماسی آشنا شدند.