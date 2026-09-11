شکار شناور آمریکایی؛ نماد اقتدار نیروهای مسلح
امام جمعه خرم آباد با اشاره به انهدام و توقیف شناور بدون سرنشین ارتش آمریکا، آن را نشاندهنده اقتدار نیروهای مسلح و خفت و خواری دشمن دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای نماز جمعه این هفته خرمآباد که در مصلی الغدیر برگزار شد، با بیان اینکه فرستادن شناور بدون سرنشین از سوی ارتش آمریکا نشاندهنده استیصال «شیطان بزرگ» است، افزود: روایت شکار این شناور که مأموریت آن جمعآوری اطلاعات بود، جلوهای از قدرت و قوت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به ناکامی دشمن در جنگ نظامی و بیاثر بودن تحریمهای ۴۷ ساله، تصریح کرد: دشمن در میدان تهاجم فکری و تغییر محاسبات ذهنی، بهدنبال جلوگیری از دسترسی مردم به کالاها و واداشتن آنان به تسلیم است، اما ملت بصیر ایران، همانگونه که در دوران دفاع مقدس زیر بمبارانها مقاومت کردند، در برابر گرانفروشی و اقدامات محتکران نیز ایستادگی خواهند کرد.
امامجمعه خرمآباد به نشست اخیر نمایندگان ولیفقیه در استانها در تهران نیز اشاره کرد و گفت: در این نشست موضوعاتی همچون خونخواهی امام شهید، اصلاح بستر فضای مجازی، بررسی تغییرات بازدارنده در دکترین هستهای، تدابیر مقابله با جنگ دشمن علیه بنیان خانواده و تقویت وحدت و انسجام اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت.
حجتالاسلام شاهرخی ضمن محکومیت قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای حکام علیه ایران، تأکید کرد: اینگونه قطعنامهها خللی در عزم و اراده ملت و نیروهای مسلح تا رسیدن به پیروزی نهایی ایجاد نخواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) توسط آموزشوپرورش، بیان کرد: این برنامه با هدف کشف استعدادها و کنترل آسیبهای اجتماعی طراحی شده و ضروری است والدین با انجام غربالگری، آموزشوپرورش را در این مسیر یاری کنند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه ملت ایران همواره اهل گفتوگو است، خاطرنشان کرد: روایت مسائل و تحولات کشور نباید بهگونهای باشد که واقعیتها تغییر یابد؛ لذا مجامع علمی و دانشگاهی وظیفه دارند با روشنگری منطقی، در جهت حفظ وحدت جامعه تلاش کنند.
وی در پایان با اشاره به قرارداد قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) با وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل طرح راهآهن دورود – خرمآباد، ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مسئولان استانی و کشوری و تلاش مضاعف، این طرح راهبردی هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
یادآور میشود گرامیداشت شهادت دومین شهید محراب شهید مدنی، ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و ترویج زیست عفیفانه از دیگر محورهای خطبههای این هفته نماز جمعه خرمآباد بود.