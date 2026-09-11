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رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، گفت: پیشبینی میشود امسال حدود ۳۰ هزار تن بادام در استان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهرامی گفت: در حال حاضر از حدود ۲۲ هزار و ۷۰۰ هکتار باغات بادام در چهارمحال و بختیاری، حدود ۵۰ درصد آن در مناطق بن و سامان قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه بادام مامایی در چهارمحال و بختیاری، افزود: رقم مامایی، رقمی بومی و خاص استان و یکی از ارقام صادراتی استان است که به دلیل برخورداری از ویژگیهای خاص، بازارپسندی مناسبی در بازارهای بینالمللی دارد.
به گفته وی بیشترین سطح زیرکشت بادام استان به رقم مامایی اختصاص دارد و حدود ۴۸ درصد کل بادامستانهای استان را این رقم تشکیل میدهد.