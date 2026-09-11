** نماز جمعه اهل سنت بندرعباس



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ سید عبدالباعث قتالی خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت:با الگوبرداری از زندگی پیامبر اکرم بسیاری از مشکلات اخلاقی در جامعه رفع می‌شود.

** نماز جمعه میناب

حجت الاسلام و المسلمین عباس ذاکری امام جمعه میناب گفت: دشمن با استفاده از ابزار‌های مختلف درصدد تضعیف انسجام و افزایش فشار بر ایران است.

** نماز جمعه بندرلنگه

حجت الاسلام و المسلمین علی‌اکبر کیخا، امام جمعه شهرستان بندرلنگه با اشاره به مشکلات قطعی و کیفیت آب در برخی محلات بندرلنگه، از مسئولان خواست این مشکلات را بررسی و برای رفع آن اقدام کنند.

** نماز جمعه رودان

حجت الاسلام و المسلمین احمد فاضل پور امام جمعه موقت رودان گفت: دشمن با جنگ روانی و ایجاد دوگانه‌های کاذب، به دنبال تضعیف انسجام جامعه اسلامی است.

** نماز جمعه قشم

حجت‌الاسلام والمسلمین امید درویشی، امام جمعه موقت قشم گفت: دشمن هیچ‌گاه نخواهد توانست از مسیر دریا پای خود را به جزایر ایرانی باز کند.

** نماز جمعه پارسیان

حجت الاسلام و المسلمین جواد اسماعیل نیا امام جمعه پارسیان از خیران خواست در تأمین نوشت افزار، پوشاک و هزینه رفت‌وآمد دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کنند.

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** نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حمید بارانی امام جمعه موقت بستک گفت: ایران قدرت و توان بازدارندگی اش را در برابر متجاوزان نشان داد.

** نماز جمعه اهل سنت بستک

شیخ سید سلیمان حسینی خطیب اهل سنت بستک گفت: انسان مومن همواره توکل به خداوند دارد.

** نماز جمعه سیریک

حجت الاسلام و المسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک گفت: مردم با حضور در تجمع‌های شبانه جنگ شناختی دشمن را شکست دهند.

** نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندر خمیر گفت: هدف محور مقاومت نابودی رژیم صهیونی و اخراج امریکا از منطقه است.

** نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد نیز بر ضرورت حمایت از باغداران و برنامه‌ریزی برای فروش و صادرات خرما تأکید کرد.

** نماز جمعه بشاگرد

حجت السلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد گفت: توکل به خدا و اعتماد به مردم داشتن، رمز پیروزی در مقابل کفر است.

** نماز جمعه جاسک

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه جاسک نیز گفت: دشمن تلاش می‌کند با نفوذ و ایجاد اختلاف، میان مردم و مسئولان بی‌اعتمادی ایجاد کند.