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جشنواره آواها و نواهای محلی همزمان با هفته بزرگداشت بوانات در روستای جعفریه این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در این جشنواره سنتی، آواها و نواهای اصیل محلی و موسیقی بومی اجرا شد و گروه موسیقی قشلاقی نیز با اجرای قطعاتی از موسیقی محلی و سنتی، فضای جشنواره را با نغمههای اصیل منطقه همراه کرد.
در ادامه، یاد و نام استاد فقید غریب نجفی، از چهرههای آواهای محلی و استاد فقید جمشید احمدی، از استادان سازهای محلی و همچنین هنرمندانی که بخشی از میراث موسیقایی و هنرهای سنتی بوانات را در حافظه فرهنگی این دیار ماندگار کردند، گرامی داشته شد.
هدف از برگزاری این جشنواره سنی و محلی پاسداشت فرهنگ و موسیقی بومی و گرامیداشت یاد و نام استادان فقید این عرصه بود.