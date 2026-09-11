به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در این جشنواره سنتی، آوا‌ها و نوا‌های اصیل محلی و موسیقی بومی اجرا شد و گروه موسیقی قشلاقی نیز با اجرای قطعاتی از موسیقی محلی و سنتی، فضای جشنواره را با نغمه‌های اصیل منطقه همراه کرد.

در ادامه، یاد و نام استاد فقید غریب نجفی، از چهره‌های آوا‌های محلی و استاد فقید جمشید احمدی، از استادان ساز‌های محلی و همچنین هنرمندانی که بخشی از میراث موسیقایی و هنر‌های سنتی بوانات را در حافظه فرهنگی این دیار ماندگار کردند، گرامی داشته شد.

هدف از برگزاری این جشنواره سنی و محلی پاسداشت فرهنگ و موسیقی بومی و گرامیداشت یاد و نام استادان فقید این عرصه بود.