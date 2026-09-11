تیم ملی بسکتبال کشورمان در دومین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، فردا به مصاف چین‌تایپه می رود.

بسکتبال بازی‌های آسیایی؛ دیدار ایران و چین‌تایپه، فردا

بسکتبال بازی‌های آسیایی؛ دیدار ایران و چین‌تایپه، فردا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی بسکتبال مردان ایران از ساعت ۴:۳۰ بامداد شنبه (۲۱ شهریور) در دومین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل چین‌تایپه قرار می‌گیرد.

ملی‌پوشان کشورمان در نخستین دیدار خود پنجشنبه (۱۹ شهریور) مقابل قطر با نتیجه ۵۹ به ۵۳ شکست خوردند. چین‌تایپه نیز در نخستین دیدار خود موفق شد با نتیجه ۸۳ به ۸۰ از سد اردن عبور کند. در دیگر دیدار گروه B، تیم‌های ملی قطر و اردن مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.

چین‌تایپه در تاریخ حضور خود در بازی‌های آسیایی، در سال‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۵۸ موفق به کسب دو مدال نقره شده است.

آخرین تقابل دو تیم ایران و چین‌تایپه به جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۵ بازمی‌گردد؛ جایی که تیم ملی ایران با پیروزی مقابل چین‌تایپه در مرحله یک‌چهارم نهایی، راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. همچنین آخرین رویارویی دو تیم در بازی‌های آسیایی به سال ۲۰۱۰ بازمی‌گردد که ایران در مرحله گروهی با نتیجه ۷۳ به ۷۲ چین‌تایپه را شکست داد.

تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، بامداد یکشنبه ۲۲ شهریور مقابل اردن قرار خواهد گرفت.