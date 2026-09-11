به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسعود نوابی گفت : این برنامه به همت اداره محیط‌زیست منطقه و با حضور کارشناسان اداره محیط‌زیست منطقه و ناحیه ۳، کارشناسان اداره بازیافت، مسئولان خانه‌های محیط زیست ناحیه ۳ و جمعی از فعالان محیط زیست در حاشیه رود فرحزاد و باغات روددره فرحزاد برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت روددره فرحزاد به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی منطقه افزود: پاکسازی و رسیدگی مستمر به این محدوده، علاوه بر ارتقای وضعیت محیطی و بصری، می‌تواند زمینه افزایش حساسیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به حفاظت از باغات، پوشش گیاهی و منابع طبیعی شهری را فراهم کند.

نوابی ادامه داد: طرح «محیط زیست و باغ‌شهرها» با رویکرد حفاظت و احیای ظرفیت‌های طبیعی و باغی منطقه و با تکیه بر آموزش، مشارکت شهروندان و اجرای اقدامات عملیاتی دنبال می‌شود.