امام جمعه گلوگاه، قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران را اقدامی سیاسی دانست و گفت: صدور این قطعنامه نشان‌دهنده استیصال دشمن در برابر جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه گلوگاه، قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران را اقدامی سیاسی دانست و گفت: صدور این قطعنامه نشان‌دهنده استیصال دشمن در برابر جمهوری اسلامی ایران است.

حجت‌الاسلام شیخی عزیزی در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تصمیم اخیر شورای حکام درباره ایران گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در میدان جنگ نتوانستند به اهداف خود دست یابند و اکنون با اقدامات سیاسی و صدور قطعنامه‌های ظالمانه، فشار بر ایران را دنبال می‌کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را دنبال می‌کند، اما در شرایطی که آمریکا به ایران حمله کرده است، شورای حکام به جای محکوم کردن این اقدام، جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است.

خطیب نماز با اشاره به ادعای آمریکا درباره نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران اظهار کرد: اگر آمریکا مدعی نابودی کامل توان هسته‌ای ایران است، صدور قطعنامه علیه کشورمان نشان‌دهنده استیصال دشمن است.

امام جمعه همچنین با قدردانی از اقدامات نیرو‌های مسلح و جبهه مقاومت، مدیریت تنگه هرمز و اقدامات انجام‌شده علیه تجهیزات آمریکایی را نشانه قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست.