به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی گفت: این تحقیقات مرتبط با سه پرونده جنایت جنگی دشمن آمریکایی در حمله به تونل شهید میرزایی، آب شیرین کن بونجی و محیط‌بانی حاجی آباد است.

وی افزود: این سه پرونده، طبق بخشنامه دادستان کل کشور برای رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: برای پیگیری حقوقی و قضایی جنایات جنگی ارتش تروریستی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی، تأسیسات حیاتی، زیرساخت‌های ارتباطی و محور‌های مواصلاتی که موجب شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان بیگناه مان شد، پرونده‌های قضایی جداگانه‌ای تشکیل شده است.

وی افزود: در روند تکمیل تحقیقات این پرونده‌های جنایت جنگی، علاوه بر جمع آوری ادله و مستندسازی خسارات، شواهد و قرائن موجود نیز مورد بررسی دقیق کارشناسی و فنی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید؛ اثبات استفاده از تسلیحات آمریکایی در مراسم عروسی بندر کوهستک سیریک

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: گرفتن اظهارات شکات و اولیاء دم، کارشناسی و بررسی بقایای پرتابه‌ها و مهمات بکارگرفته شده توسط دشمن، ارزیابی‌های پزشکی قانونی و معاینات پیکر مطهر شهدا، بررسی تصاویر موجود به ویژه صاویر دوربین‌های مداربسته از لحظه وقوع این جنایات، بررسی گزارش رادار‌ها و تصاویر ماهواره‌ای از مختصات مبدأ شلیک و محل برخورد پرتابه‌های دشمن و اخذ اظهارات شاهدان عینی را بخشی از تحقیقات انجام شده در این پرونده‌های قضایی اعلام کرد.

پیش از این نیز با تکمیل تحقیقات میدانی، فنی و قضایی در خصوص جنایت جنگی دشمن آمریکایی در حمله به مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب که به شهادت ۱۶۸ کودک دختر و پسر دانش آموز و تعدادی از معلمان و کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان مینابی منجر شد، این پرونده نیز به دادسرای تهران ارسال شد که دادستان تهران به تازگی از صدور کیفرخواست آن جهت ارائه به دادگاه و طرح در مجامع حقوقی و قضایی داخلی و بین المللی خبر داده است.