تازه‌ترین داده‌های شورای جهانی سفر و گردشگری نشان می‌دهد هزینه‌کرد گردشگری تفریحی در جهان در سال ۲۰۲۵ به ۶.۱۵ تریلیون دلار رسیده است، رقمی که از رشد ۳.۵ درصدی این بخش نسبت به سال پیش از آن حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ براساس داده‌های شورای جهانی سفر و گردشگری، سفر‌های تفریحی در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰.۵ درصد از مجموع هزینه‌کرد جهانی در حوزه سفر و گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند، سهمی که جایگاه تقاضای سفر‌های تفریحی را در ساختار اقتصادی صنعت گردشگری جهان برجسته می‌کند.

اروپا در این میان با ثبت حدود ۲ تریلیون دلار هزینه‌کرد گردشگری تفریحی، نزدیک به یک‌سوم بازار جهانی این بخش را در اختیار داشته است. این میزان، جایگاه اروپا را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری تفریحی جهان تثبیت می‌کند و بیانگر ظرفیت بالای این قاره در جذب و نگهداشت تقاضای گردشگری است.

داده‌های WTTC همچنین حاکی از آن است که رشد گردشگری در سال‌های اخیر به افزایش شمار سفر‌ها محدود نمانده و ارزش اقتصادی سفر و میزان هزینه‌کرد گردشگران نیز به یکی از شاخص‌های مهم سنجش قدرت بازار‌های گردشگری تبدیل شده است.

شورای جهانی سفر و گردشگری در گزارش‌ها و پژوهش‌های اقتصادی خود، اثر مستقیم و غیرمستقیم سفر و گردشگری بر اقتصاد کشور‌ها را بررسی می‌کند و داده‌های آن در ارزیابی روند‌های جهانی این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این آمار در شرایطی منتشر شده است که صنعت گردشگری جهان همچنان با مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار از جمله تحولات ژئوپلیتیکی، تغییر الگو‌های مصرف، افزایش حساسیت گردشگران نسبت به ارزش دریافتی از سفر و رقابت فزاینده میان مقاصد مواجه است، عواملی که چشم‌انداز گردشگری را از تمرکز صرف بر افزایش تعداد گردشگران به سمت جذب گردشگر با ارزش اقتصادی بالاتر و افزایش ماندگاری و هزینه‌کرد سوق داده است.

بر اساس داده‌های WTTC، روند هزینه‌کرد گردشگری تفریحی در جهان، اهمیت سیاست‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت تجربه سفر، تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری و تقویت مزیت‌های رقابتی مقاصد را بیش از پیش نمایان می‌کند.