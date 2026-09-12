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رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان برخوار گفت: امسال جشن عاطفهها با راهاندازی یک پایگاه مرکزی در دولت آباد و ۷ مرکز نیکوکاری در شهرها و روستاها درحال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رسول رحمتی افزود: همچنین همزمان در پنج پایگاه مصلی نماز جمعه کمکهای مردمی جمع آوری میشود.
وی افزود:پارسال در جشن عاطفهها، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمکهای مردمی جمع آوری شد و پیش بینی میشود امسال ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمکهای مردمی جمع آوری شود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) برخوار گفت: ۹۹۰ دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی برخوار هستند که برای تمامی آنها، بسته و لوازم کمک آموزشی تهیه شده است.