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فرمانده هنگ مرزی سلماس از شناسایی و دستگیری یکی از اعضای اصلی و سرشبکه باند انتقال و خروج اتباع غیرمجاز در این شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده هنگ مرزی سلماس از شناسایی و دستگیری یکی از اعضای اصلی و سرشبکه باند انتقال و خروج اتباع غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و آمادگی کامل، اجازه فعالیت به شبکههای سازمانیافته و عوامل اخلالگر در مرز را نخواهند داد.
سرهنگ صفر حاجیزاده در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دستگیری تعدادی از اتباع و انجام تحقیقات فنی و اطلاعاتی از آنان، مشخص شد یکی از اعضای اصلی این باند به صورت پوششی در عقبه نوار مرزی شهرستان سلماس فعالیت میکند.
وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، معاونت اطلاعات هنگ مرزی سلماس ضمن ایجاد چتر اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیتهای این فرد، محل حضور وی را در عقبه نوار مرزی شناسایی کرد و پس از اخذ دستور قضایی، مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند.
فرمانده هنگ مرزی سلماس ادامه داد: این فرد با رعایت حقوق شهروندی دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی و طی مراحل قانونی به ستاد هنگ مرزی و معاونت اطلاعات دلالت شد.
حاجیزاده با اشاره به اهمیت مرزهای شهرستان سلماس گفت: هنگ مرزی سلماس مسئولیت حراست از حدود ۹۰ کیلومتر مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه را برعهده دارد و مرزبانان با بهرهگیری از توان اطلاعاتی، عملیاتی و تجهیزات موجود، به صورت شبانهروزی بر نوار مرزی و مناطق پیرامونی اشراف و نظارت دارند.
وی با تأکید بر آمادگی کامل مرزبانی برای مقابله با هرگونه تهدید و فعالیت غیرقانونی در مرز افزود: شناسایی و برخورد با شبکههای انتقال و خروج غیرمجاز اتباع، قاچاقچیان و عوامل مخل امنیت در دستور کار جدی مرزبانی قرار دارد و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری عوامل این شبکهها با جدیت ادامه خواهد داشت.
فرمانده هنگ مرزی سلماس تصریح کرد: مرزبانان با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در مناطق مرزی، اجازه نخواهند داد افراد فرصتطلب و مخلان نظم و امنیت از مرزهای شهرستان برای فعالیتهای غیرقانونی استفاده کنند و با این افراد برابر قانون برخورد خواهد شد.