آتش‌سوزی در منطقه جنگلی ماهور میلاتی شهرستان ممسنی از هفت روز گذشته آغاز شده است و همچنان با حضور نیرو‌های امدادی، یگان حفاظت منابع طبیعی و گروه‌های مردمی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت: وزش باد‌های پاییزی و تراکم بالای پوشش گیاهی در این منطقه صخره‌ای، عملیات اطفای کامل را با چالش جدی مواجه کرده و تاکنون سه بار خاموش‌سازی با موفقیت نسبی انجام شده و دوباره شعله‌ور شده است.

سرهنگ غلام تاب مقدم بیان کرد: آتش‌سوزی در منطقه جنگلی و انبوه پوشش گیاهی ماهور میلاتی در شهرستان ممسنی استان فارس، با وجود تلاش‌های مداوم تیم‌های عملیاتی، به دلیل وزش باد‌های پاییزی و تراکم بالای پوشش گیاهی، همچنان در برخی نقاط شعله‌ور است.

سرهنگ غلام تاب مقدم افزود: هم‌اکنون نیز وضعیت آتش‌سوزی تحت کنترل تیم‌های عملیاتی قرار دارد، اما با توجه به وسعت منطقه و دشواری دسترسی به برخی نقاط، نیاز مبرمی به بکارگیری هواپیمای آب‌پاش برای مهار سریع‌تر شعله‌ها و جلوگیری از گسترش آن به مناطق مجاور احساس می‌شود.

او با بیان مشارکت فعال جامعه مدنی در این عملیات، گفت: تاکنون شش گروه مردمی و از دوستداران طبیعت در کنار نیرو‌های رسمی، در عملیات مهار این آتش‌سوزی مشارکت داشته‌اند که نشان‌دهنده همبستگی مردم منطقه برای حفظ میراث طبیعی است.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس افزود: طبق گزارش‌های میدانی، نیرو‌های عملیاتی در کنار تجهیزات در حال تلاش برای محاصره کردن کانون‌های اصلی آتش هستند تا از انتقال شعله‌ها به بخش‌های آسیب‌پذیرتر جنگل جلوگیری کنند.

سرهنگ غلام تاب مقدم بیان کرد: ادامه عملیات مهار آتش در منطقه ماهور میلاتی با حضور نیرو‌های امدادی، یگان حفاظت منابع طبیعی و گروه‌های داوطلب در شرایط جوی نامساعد، همچنان ادامه دارد.

او اضافه کرد: ماهور شهرستان ممسنی یک منطقه حفاظت شده است که از حدود ۴۷ سال پیش منطقه شکار ممنوع اعلام شده و تحت کنترل اداره کل حفاظت محیط زیست استان است.

او با اشاره به الزامات قانونی همکاری دستگاه‌ها در زمان بحران و وقوع آتش‌سوزی‌ها بیان کرد: مطابق ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با منابع طبیعی هستند و هرگونه استنکاف از همکاری، تخلف محسوب می‌شود.