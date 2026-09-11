به گفته مجید احمدی بخشدار طغرالجرد در حادثه واژگونی یک کامیون حمل زغال سنگ از ارتفاعات به پایین یک فرد پنجاه سال جان خود را از دست داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، بر اثر واژگونی یک کامیون کمپرسی حامل زغال سنگ در معدن زغال‌سنگ طغرالجرد شهرستان کوهبنان یه کارگر پنجاه ساله جان باخت.

به گفته مجید احمدی بخشدار طغرالجرد در حادثه واژگونی یک کامیون حمل زغال سنگ از ارتفاعات به پایین یک فرد پنجاه سال جان خود را از دست داد .

وی افزود :صبح امروز جمعه بیستم شهریورماه به دستور فرماندار کوهبنان به همراه تیم‌های تخصصی برای بررسی علت و ابعاد درگذشت این کارگر به محل اعزام و بررسی های اولیه انجام و به زودی بعد از گزارش بازرسان با مقصرین حادثه برخورد قانونی خواهد شد