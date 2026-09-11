پخش زنده
امروز: -
امام جمعه موقت گرگان گفت: در روزهای اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق به دستیابی به یک دستگاه پیشرفته و پیچیده متعلق به دشمن شد و مردم یمن نیز به موفقیتهایی دست یافتهاند که نشاندهنده توانمندی و ایستادگی جبهه مقاومت در برابر دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجتالاسلام حجت برقرار در خطبه های امروز نماز جمعه گرگان با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله سیداسدالله مدنی، گفت: شهید مدنی از چهرههای کمنظیر در عرصه علم، عمل، تقوا و خودسازی بود و در برابر دنیا و مظاهر آن بیاعتنا و در مسیر خداوند متعال ثابتقدم بود.
وی در خطبههای نماز جمعه گرگان با اشاره به سالروز شهادت آیتالله مدنی اظهار کرد: امام خمینی (ره) درباره شخصیت شهید مدنی فرمودهاند که ایشان از چهرههای کمنظیر بود و در کنار برخورداری از علم فراوان، در عمل نیز ممتاز بود و از تقوا، تعهد و بیاعتنایی به دنیا برخوردار بود.
امام جمعه موقت گرگان همچنین با اشاره به سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، این شخصیت را از چهرههای برجسته و مورد اعتماد اهلبیت (ع) دانست و گفت: جایگاه علمی و معنوی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به اندازهای بود که امام هادی (ع) مردم را برای دریافت پاسخ مسائل و مشکلات دینی به ایشان ارجاع میدادند و این موضوع نشاندهنده جایگاه علمی، فقهی و همچنین اعتماد ویژه امام هادی (ع) به ایشان است.
محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در صبرا و شتیلا
امام جمعه موقت گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز کشتار فلسطینیان در اردوگاههای صبرا و شتیلا، این جنایت را یکی از نمونههای آشکار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین دانست و گفت: این رژیم در این جنایت، زنان، مردان، کودکان و جوانان بیگناه را به خاک و خون کشید.
وی با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جنایات این رژیم تنها محدود به کشتار انسانهای بیگناه نیست، بلکه آثار و تبعات آن زندگی، کشاورزی و زیرساختهای مردم فلسطین را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
برقرار با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ویژگیهای انسانهای فاسد و فتنهگر گفت: قرآن کریم درباره کسانی که در صورت دستیابی به قدرت، در زمین فساد ایجاد میکنند هشدار داده است و امروز نمونه روشن این رفتار را در جنایات رژیم صهیونیستی مشاهده میکنیم.
امام جمعه موقت گرگان همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت: به لطف و عنایت خداوند متعال، پیروزیهایی نصیب رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت شده است.