رئیس حوزه قضائی شهرستان کوهبنان گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش وقوع حادثه در معدن اصلی قسمت روباز، دستورات قضایی اولیه صادر و موضوع جهت بررسی دقیق در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس حوزه قضائی شهرستان کوهبنان با اشاره به وقوع حادثه در معدن روباز شرکت زغال‌سنگ این شهرستان که منجر به جان باختن یکی از کارگران شد؛ گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش وقوع حادثه در معدن اصلی قسمت روباز، دستورات قضایی اولیه صادر و موضوع جهت بررسی دقیق در دستور کار قرار گرفت.

صادق کاظمی در تشریح این خبر ضمن ابراز تاسف عمیق از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده مرحوم و جامعه کارگری، افزود: در راستای شفاف‌سازی ابعاد حادثه، بازرسین اداره کار به عنوان کارشناسان ذی‌صلاح مامور شده‌اند تا با حضور در محل وقوع حادثه، علت دقیق وقوع این پیشامد را مورد بررسی فنی قرار داده و هرگونه قصور، کوتاهی یا نقص ایمنی احتمالی را شناسایی کنند.

**** عدم اغماض در برخورد با متخلفان

رئیس حوزه قضائی شهرستان کوهبنان با تاکید بر رویکرد جدی دستگاه قضایی در حفظ حریم جان شهروندان و کارگران، اظهار داشت: دستگاه قضایی با جدیت تمام موضوع را پیگیری خواهد کرد و پس از دریافت نظریه کارشناسی بازرسان، اقدامات قانونی مقتضی در قبال مقصران احتمالی صورت خواهد گرفت.

کاظمی تاکید کرد: حفظ جان کارگران و رعایت استاندارد‌های ایمنی در محیط‌های کاری از اولویت‌های اساسی است و هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این حوزه قابل اغماض نیست.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های امدادی در محل حادثه، از تمامی کارگران معادن درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه نقص در تجهیزات یا شرایط ایمنی، موضوع را بی‌درنگ به مراجع ذیربط اطلاع دهند تا از تکرار چنین حوادث دلخراشی جلوگیری شود.