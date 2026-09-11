تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان، نایب‌قهرمان لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۶، یکی از هشت تیم حاضر در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، با اعلام فدراسیون جهانی والیبال، هشت تیم حاضر در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان ۲۰۲۶ مشخص شدند. فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان نماینده والیبال ایران در جمع برترین باشگاه‌های جهان قرار گرفت.

فولاد سیرجان در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۶ تا دیدار نهایی پیش رفت و با کسب عنوان نایب‌قهرمانی، سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد. تیم ایرانی در دیدار نهایی مقابل جاکارتا بهایانگکارا پرسیسی اندونزی قرار گرفت و با عنوان نایب‌قهرمانی آسیا، جواز حضور در مهم‌ترین رقابت باشگاهی جهان را کسب کرد.

جاکارتا بهایانگکارا پرسیسی نیز به عنوان قهرمان آسیا راهی این مسابقات شده است. این تیم با قهرمانی در رقابت‌های قاره‌ای، به نخستین باشگاه مردان اندونزی تبدیل شد که عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد و نخستین حضور خود در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان را تجربه خواهد کرد.

در قاره اروپا، سیر سیکوما مونینی پروجا ایتالیا، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ و مدافع عنوان قهرمانی جهان، یکی از مدعیان اصلی خواهد بود. پروجا که برای کسب چهارمین قهرمانی خود در مسابقات باشگاه‌های جهان تلاش می‌کند، ستارگانی همچون اولگ پلوتنیتسکی و سیمونه جیانلی را در اختیار دارد.

زیرات بانک‌کارت ترکیه نیز با کسب مقام سوم لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵-۲۰۲۶ سهمیه حضور در این رقابت‌ها را به دست آورده و نخستین بار در مسابقات باشگاه‌های جهان شرکت خواهد کرد. حضور این تیم به دلیل نایب‌قهرمانی آلورون CMC وارتا زاویِرچه لهستان در لیگ قهرمانان اروپا و سهمیه میزبانی این تیم در مسابقات جهانی رقم خورد.

آمریکای جنوبی نیز با دو نماینده در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت. وُلی رناتا برزیل به عنوان قهرمان رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آمریکای جنوبی و سادا کروزیرو برزیل به عنوان نایب‌قهرمان این مسابقات راهی لهستان خواهند شد. سادا کروزیرو پنج عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه دارد.

نماینده آفریقا نیز الاهلی مصر است که با قهرمانی در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آفریقا در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶، سهمیه حضور در مسابقات جهانی را کسب کرده است.

همچنین آلورون CMC وارتا زاویِرچه به عنوان تیم میزبان در این دوره از رقابت‌ها حضور خواهد داشت. این تیم علاوه بر میزبانی، قهرمان لهستان در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ است.

هشت تیم حاضر در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان ۲۰۲۶ عبارتند از:

فولاد سیرجان ایرانیان (ایران): نایب‌قهرمان لیگ قهرمانان باشگاه‌های مردان آسیا ۲۰۲۶

جاکارتا بهایانگکارا پرسیسی (اندونزی): قهرمان لیگ قهرمانان باشگاه‌های مردان آسیا ۲۰۲۶

سیر سیکوما مونینی پروجا (ایتالیا): قهرمان لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵-۲۰۲۶

زیرات بانک‌کارت (ترکیه): مقام سوم لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵-۲۰۲۶

وُلی رناتا (برزیل): قهرمان رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آمریکای جنوبی ۲۰۲۵-۲۰۲۶

سادا کروزیرو (برزیل): نایب‌قهرمان رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آمریکای جنوبی ۲۰۲۵-۲۰۲۶

الاهلی (مصر): قهرمان رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آفریقا ۲۰۲۵-۲۰۲۶

آلورون CMC وارتا زاویِرچه (لهستان): تیم میزبان

بدین ترتیب فولاد سیرجان ایرانیان در کنار قهرمانان و مدعیان نامدار والیبال باشگاهی جهان، نماینده ایران در رقابت‌هایی خواهد بود که هشت تیم از چهار قاره برای کسب عنوان قهرمانی جهان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان ۲۰۲۶ از ۲۴ تا ۳۰ آذر در لهستان برگزار می‌شود.