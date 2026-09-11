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امام جمعه موقت زنجان با تأکید بر اینکه پیروزی جبهه مقاومت در گرو حفظ انسجام داخلی است، گفت: تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب برای پرهیز از اختلاف، امروز بیش از هر زمان دیگری، یک ضرورت برای کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجتالاسلام ایوب سلطانی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر زنجان با اشاره به تحولات منطقه غرب آسیا،گفت: حوادث اخیر نشان داد جبهه سلطه به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان عامل اصلی جنگ، ناامنی و آشوب در منطقه است، اما ملتهای مسلمان و جبهه مقاومت با اتکا به وعدههای الهی مسیر خود را ادامه میدهند.
امام جمعه موقت زنجان با تأکید بر اینکه جبهه استکبار همواره منشأ جنگافروزی، فساد و ناامنی در منطقه بوده است، گفت: حفظ وحدت و انسجام ملی، مقاومت و استقامت، مهمترین عوامل عبور از تهدیدها و دستیابی به پیروزی است.
حجت الاسلام سلطانی با اشاره به برخی دوقطبیهای ایجادشده در سالهای گذشته، از جمله موضوع مذاکره، افزود: نباید اجازه داد جامعه دوباره درگیر دوگانههای انحرافی شود و وحدت و انسجام مردم خدشهدار شود.
امام جمعه موقت زنجان با اشاره به تحولات یمن، مقاومت مردم این کشور را نمونهای از ایستادگی در برابر ائتلافهای خارجی دانست و گفت: مقاومت ملت یمن، معادلات منطقه را تغییر داده و نشان داده است که ایستادگی در برابر فشارها میتواند دستاوردهای مهمی به همراه داشته باشد.
حجت الاسلام سلطانی افزود: تجربههای گذشته نیز نشان داده است که اعتماد به دشمن و امید بستن به وعدههای او نتیجهای جز خسارت در پی ندارد و باید با عبرت گرفتن از گذشته، مسیر عزتمندانه مقاومت را ادامه داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و گفت: مساله حجاب نیازمند بررسی عالمانه، فرهنگی و کارشناسی است و هرگونه تصمیمگیری در این حوزه باید با دقت، مطالعه و توجه به آثار اجتماعی آن انجام شود.
امام جمعه موقت زنجان با بیان اینکه حضور اجتماعی زنان با حفظ کرامت، عفاف و ارزشهای اسلامی منافاتی ندارد، گفت: نگاه اسلام، حفظ جایگاه انسانی زن و صیانت از کرامت او در عرصههای مختلف اجتماعی است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان زنجان،گفت: منطقه ویژه اقتصادی شمالغرب زنجان از طرحهای مهم توسعهای استان است که با وجود برخی موانع اداری و اجرایی، باید هرچه سریعتر به مرحله عملیاتی برسد.
خطیب جمعه زنجان افزود: راهاندازی این منطقه میتواند نقش مؤثری در توسعه تولید، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه اقتصادی استان زنجان داشته باشد و برای تحقق آن همکاری همه دستگاههای مسئول ضروری است.