امام جمعه موقت نور، وجود رهبری الهی، توکل به خدا، توسل به اهل‌بیت (ع) و صبر و استقامت ملت ایران را از مهم‌ترین عوامل پیروزی جبهه اسلام در برابر جبهه کفر و استکبار جهانی برشمرد.

صبر و استقامت ملت، عامل پیروزی جبهه اسلام است

صبر و استقامت ملت، عامل پیروزی جبهه اسلام است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام ابراهیم ذکائیان امام جمعه موقت نور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مصلای الغدیر شهرستان نور برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محراب گفت: بیستم شهریور سالروز شهادت آیت‌الله مدنی، دومین شهید محراب، و دهم آبان نیز سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی، نخستین شهید محراب است که به دست گروهک‌های تروریستی به شهادت رسیدند.

وی همچنین با اشاره به سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، بر اهمیت زیارت و شناخت جایگاه این شخصیت بزرگ تأکید کرد.

امام جمعه موقت نور با اشاره به پیروزی‌های جبهه مقاومت در برابر جبهه کفر جهانی، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل این موفقیت‌ها، برخورداری ملت ایران و جبهه مقاومت از رهبری الهی و حکیمانه است.

حجت‌الاسلام ذکائیان افزود: پیام‌ها و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در مقاطع مختلف، نقش مهمی در خنثی کردن فتنه‌ها و عبور کشور از مشکلات داشته و ملت ایران نیز با توکل به خداوند و توسل به اهل‌بیت (ع) مسیر مقاومت را ادامه داده است.

وی، صبر و استقامت ملت ایران را دومین عامل پیروزی دانست و تصریح کرد: ملت ایران با ایستادگی و تحمل سختی‌ها نشان داده است که در دفاع از دین، کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی از تهدید‌های دشمن هراسی ندارد.

امام جمعه موقت نور با انتقاد از فعالیت گسترده رسانه‌های معاند و شبکه‌های ماهواره‌ای و اجتماعی علیه جمهوری اسلامی، بر ضرورت هوشیاری خانواده‌ها در برابر جنگ رسانه‌ای و فرهنگی دشمن تأکید کرد.

حجت‌الاسلام ذکائیان همچنین خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با عوامل فتنه، جریان‌های ضدانقلاب و افرادی شد که به گفته وی در داخل و خارج کشور در مسیر اهداف دشمن حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به طرح موضوع رفراندوم از سوی برخی جریان‌ها گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر امام مجاهد شهید و همچنین حضور مستمر مردم در حمایت از نظام اسلامی، خود گویای نظر ملت ایران است.

امام جمعه موقت نور با اشاره به ناتوانی دشمن در دستیابی به اهداف اعلام‌شده خود، افزود: دشمن تصور می‌کرد در مدت کوتاهی می‌تواند نظام اسلامی را ساقط کند، اما ملت ایران با ایستادگی خود نشان داد که جمهوری اسلامی وابسته به یک فرد نیست، بلکه بر پایه اعتقادات، مبانی دینی و اراده مردم استوار است.

حجت‌الاسلام ذکائیان در پایان از حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، علما و نمازگزاران در نماز جمعه قدردانی و برای عزت و اقتدار روزافزون ایران اسلامی و جبهه مقاومت دعا کرد.