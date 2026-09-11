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مدیرکلآموزش و پرورش آذربایجانغربی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه ارومیه، به تبیین رویکردها و برنامههای آموزش و پرورش استان در در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵– ۱۴۰۶ پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیاکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه ارومیه، مهمترین رویکردها، برنامهها و اقدامات استان برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ را تشریح کرد.
صمیمی با تأکید بر جایگاه بنیادین تعلیم و تربیت در ساخت آینده کشور اظهار داشت: آموزش و پرورش، مأموریتی ملی و الهی است و مدرسه، کانون شکلگیری شخصیت و هویت نسل آینده و بسترساز پرورش انسانهایی برخوردار از ایمان، اخلاق، مسئولیتپذیری، خیرخواهی، عزت، کرامت، مهربانی و روحیه خدمت است. بر همین اساس، رویکرد تعلیم و تربیت در استان بر تربیت دانشآموزانی تراز نظام اسلامی و انقلابی، مبتنی بر جهانبینی الهی و آموزههای اسلامی و در چارچوب سند تحول بنیادین استوار شده است.
وی معلم را در خط مقدم عرصه تعلیم و تربیت و فرهنگسازی دانست و افزود: رسالت مدرسه و معلم، تنها انتقال دانش و مفاهیم آموزشی نیست؛ بلکه پرورش نسلی آگاه، اخلاقمدار، مسئول، هویتمند، بصیر و توانمند برای ایفای نقش مؤثر در جامعه است. دانشآموز امروز باید در کنار دانش و مهارت، از قدرت تشخیص، روحیه مسئولیتپذیری، توان ارتباط مؤثر، خیرخواهی، همدلی و آمادگی برای خدمت به جامعه برخوردار باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با اشاره به جایگاه آغاز سال تحصیلی در حیات اجتماعی کشور گفت: بازگشایی مدارس، صرفاً آغاز یک دوره آموزشی نیست، بلکه رویدادی اجتماعی و فرهنگی است که با حضور دانشآموزان، خانوادهها و فرهنگیان، جلوهای از نشاط، امید و پویایی را در جامعه رقم میزند و از این منظر، همه ارکان تعلیم و تربیت برای رقمزدن شایسته این رویداد مسئولیت دارند.
صمیمی ادامه داد: در ماههای اخیر، برنامهریزیهای لازم برای آغاز سال تحصیلی انجام شده و در حوزه منابع انسانی نیز سازماندهی معلمان، مربیان، معاونان و مدیران مدارس، تعیین محل خدمت نیروها و ساماندهی نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برنامههای آموزشی و پرورشی مدارس تدوین و مقدمات لازم برای شروع منسجم و هدفمند سال تحصیلی فراهم شده است.
وی با اشاره به اقدامات گسترده انجامشده برای آمادهسازی مدارس اظهار داشت: در این مسیر، بسیج فرهنگیان، بسیج دانشآموزی، سازمان دانشآموزی، انجمنها و دیگر تشکلهای دانشآموزی و فرهنگی، با حضور و مشارکت میدانی در تعمیر و تجهیز مدارس، رنگآمیزی، بهسازی و زیباسازی فضاهای آموزشی، در آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی نقشآفرینی کردند و ظرفیتهای تشکیلاتی و جهادی خود را در خدمت فراهمسازی محیطی مناسب برای حضور دانشآموزان به کار گرفتند. در مجموع، ۶۲۵ مدرسه در مناطق کمبرخوردار، حاشیهای و روستایی، شامل ۳۴۰۰ کلاس درس، با اجرای اقدامات تعمیر، تجهیز، رنگآمیزی، بهسازی و آمادهسازی، برای آغاز سال تحصیلی مهیا شدهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی همچنین با اشاره به شرایط ویژهای که در جریان حملات دشمن بر برخی فضاهای آموزشی استان تحمیل شد، گفت: در این جریان، ۹۳ مدرسه دچار آسیب جدی شدند که با تلاش مجموعه آموزش و پرورش و همراهی ظرفیتهای مختلف، روند بازسازی و آمادهسازی آنها دنبال شد و اکنون تمامی این مدارس برای پذیرش دانشآموزان در سال تحصیلی جدید آماده هستند.
صمیمی با اشاره به دستاوردهای حوزه توسعه فضاهای آموزشی در هفته دولت افزود: در این ایام، بیش از ۸۰ کلاس درس و بیش از ۱۵ مدرسه افتتاح و به بهرهبرداری رسید و حدود ۱۵ مدرسه دیگر نیز در هفته دفاع مقدس افتتاح خواهد شد؛ روندی که گامی مؤثر در مسیر توسعه عدالت آموزشی، ارتقای سرانه فضاهای آموزشی و فراهمسازی محیطهای مناسبتر برای یادگیری دانشآموزان استان به شمار میرود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت ثبتنام دانشآموزان اظهار داشت: تاکنون ۹۵ درصد فرایند ثبتنام دانشآموزان انجام شده است و خانوادههایی که هنوز مراحل ثبتنام فرزندان خود را تکمیل نکردهاند، میتوانند با مراجعه به مدارس، نسبت به تکمیل فرایند ثبتنام و سفارش کتابهای درسی اقدام کنند تا دانشآموزان از نخستین روز سال تحصیلی با آمادگی کامل در کلاسهای درس حضور یابند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی همچنین به برگزاری مانور بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریورماه اشاره کرد و گفت: این مانور با هدف بررسی میزان آمادگی مدارس، هماهنگی بخشهای مختلف، ارزیابی شرایط موجود و فراهمسازی زمینههای لازم برای استقبال شایسته از دانشآموزان برگزار شد تا مجموعه تعلیم و تربیت استان با آمادگی کامل به استقبال آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ برود.
صمیمی تصریح کرد: از اول مهرماه، زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس استان طنینانداز خواهد شد و دانشآموزان در فضایی حضوری، بانشاط و پویا، فصل تازهای از یادگیری و تربیت را آغاز خواهند کرد. حضور دانشآموزان در محیط مدرسه، ارتباط مستقیم آنان با معلمان و همسالان و شکلگیری فرایند یادگیری و تربیت در فضای واقعی مدرسه، از ارکان مهم تحقق اهداف تعلیم و تربیت به شمار میرود.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی در بخش دیگری از سخنان خود، آغاز سال تحصیلی را فرصتی برای تقویت امید، نشاط، همدلی و انسجام اجتماعی دانست و گفت: مدرسه باید محیطی سرشار از نشاط، پویایی، امنیت روانی و امید باشد؛ محیطی که دانشآموز در آن استعدادهای خود را کشف کند، مهارتهای زندگی را بیاموزد، هویت خود را بشناسد و برای ایفای نقشی مؤثر در آینده کشور آماده شود.
صمیمی با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری برای نسل جدید تأکید کرد و افزود: دانشآموزان باید با مطالعه و شناخت دقیق تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مجاهدتهای شهدا، با ریشههای عزت و اقتدار کشور آشنا شوند و بدانند که پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی، حاصل ایمان، ایستادگی، دانش، مجاهدت و فداکاری نسلهایی است که برای این سرزمین و آرمانهای آن تلاش کردهاند.
وی همچنین بر اهمیت جهاد تبیین در محیطهای آموزشی تأکید کرد و گفت: مدرسه باید زمینهای برای گفتوگوی آگاهانه، شناخت درست واقعیتها، تقویت قدرت تحلیل و پرورش نسلی بصیر و مسئول فراهم کند؛ نسلی که در برابر تحولات جامعه، برخوردی آگاهانه داشته باشد و با تکیه بر هویت ایرانی ـ اسلامی و سرمایههای علمی و فرهنگی کشور، مسیر پیشرفت و تعالی را دنبال کند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی در پایان، آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ را سرآغاز فصل تازهای از تلاش، یادگیری، تربیت و امید در مدارس استان دانست و ابراز امیدواری کرد با همراهی خانوادهها، فرهنگیان، دانشآموزان، دستگاههای اجرایی، تشکلهای دانشآموزی و فرهنگی و همه دلسوزان تعلیم و تربیت، سال تحصیلی جدید با نشاط، پویایی، همدلی و توفیقات روزافزون برای دانشآموزان و فرهنگیان آذربایجانغربی همراه باشد.