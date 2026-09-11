امام جمعه پل‌سفید، بر جایگاه والای نماز جمعه تأکید کرد و هشدار داد: نماز جمعه نباید غریب شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه پل‌سفید، با تأکید بر جایگاه والای نماز جمعه به عنوان پایگاه رهبری، از کم‌توجهی برخی مدیران به این عبادت اجتماعی انتقاد کرد .

حجت‌الاسلام علی‌اکبر بابایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در شهر پل‌سفید، با اشاره به پیشینه تاریخی و دینی نماز جمعه، این جایگاه را متعلق به امام معصوم (ع) دانست و تصریح کرد که در عصر غیبت، حضور در این جایگاه در راستای امر نایب امام است.

وی با یادآوری فداکاری‌های انسان‌های وارسته برای رسیدن دین و انقلاب به دست مردم، بر لزوم پاسداشت این میراث تأکید کرد.

امام جمعه پل‌سفید در بخشی از سخنان خود با ابراز تأسف از کاهش حضور مردم و به‌ویژه غیبت مدیران در نماز جمعه، این وضعیت را غریب شدن نماز جمعه توصیف کرد. ایشان با انتقاد صریح از برخی مسئولان که حتی یک‌بار در نماز جمعه حضور نیافته‌اند، تأکید کرد که نماز جمعه، پایگاه اصلی رهبری و نقطه تلاقی مردم و نظام است و مدیران باید نسبت به این جایگاه حساسیت بیشتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام بابایی با اشاره به رنج امت اسلام از حملات مستکبرین جهان، خواستار دعا برای رزمندگان اسلام شد.

وی در همین راستا، طرح‌هایی نظیر رفراندوم رضایت از جنگ را ترویج‌کننده خیانت به امت اسلام دانست و افرادی را که چنین پیشنهاداتی می‌دهند،پارچه‌به‌سر توصیف کرد.

امام جمعه پل‌سفید تأکید نمود که مقاومت ملت ایران تحت رهبری مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، تنها راه محدود کردن دشمنان و حفظ عزت ملی است.