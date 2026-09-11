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بخشدار ماهور میلاتی شهرستان ممسنی از تلاش حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای منابع طبیعی، ارگانهای مختلف، فرمانداری و نیروهای مردمی برای مهار آتشسوزی در ارتفاعات این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بخشدار ماهور میلاتی شهرستان ممسنی از تلاش حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای منابع طبیعی، ارگانهای مختلف، فرمانداری و نیروهای مردمی برای مهار آتشسوزی در ارتفاعات این منطقه خبر داد.
سیروس گرجیزاده گفت: با وجود صعبالعبور بودن منطقه و وزش تند باد، حدود ۸۰ درصد مهار آتش پیش رفته است.
او بیان کرد: امروز حدود ۱۰۰ نفر نیرو از نیروهای منابع طبیعی گرفته تا دیگر ارگانها، فرمانداری ممسنی و نیروهای مردمی شهرستان ممسنی و حتی شهرستانهای دیگر در منطقه برای مهار و خاموش کردن آتش سوزی حضور دارند.
گرجیزاده ادامه داد: با توجه به صعبالعبور بودن منطقه و وزش تندباد، کار مهار آتش با سختی انجام میگیرد .
بخشدار ماهور میلاتی بیان کرد: اکنون حدود ۸۰ درصد کار مهار آتش پیش رفته است و همزمان کار مهار آتش هم صورت میپذیرد و امید داریم تا امشب بتوانیم آتش را به طور کامل مهار کنیم.
بخشدار ماهور میلاتی در خصوص حجم خسارات آتشسوزی، بیان کرد: اکنون آمار دقیقی برای آسیبهای احتمالی این آتش سوزی نداریم، اما آتشسوزی به دلیل وزش باد بیشتر سطحی بوده است.
گرجیزاده افزود: پوشش گیاهی این منطقه بنه، بلوط، کلهخنگ و دیگر موارد است و تلاش داریم هر چه سریعتر این آتشسوزی مهار شود.