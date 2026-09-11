با تبریک چهارم ربیع‌الثانی سالروز ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اظهار داشت:برنامه ایران جان که از سوی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود فرصت بسیار خوبی برای معرفی ظرفیت‌های استان‌هاست.

وی افزود:در این برنامه صداوسیما ظرفیت رسانه‌ای خود را در اختیار هر استان قرار می‌دهد تا داشته‌ها، توانمندی‌ها و ویژگی‌های آن استان از طریق رادیو و تلویزیون به مردم ایران و حتی مخاطبان جهانی معرفی شود.

امام جمعه تبریز ادامه داد:آذربایجان‌شرقی نیز از بیست‌وچهارم ماه جاری میزبان این برنامه خواهد بود و لازم است همه کسانی که در این زمینه حرف، ایده و مطلبی برای ارائه دارند از این فرصت استفاده کنند.

وی با اشاره به تولید و ضبط برنامه‌های مختلف توسط صداوسیمای آذربایجان‌شرقی گفت: در این برنامه‌ها باید از غیرت، شجاعت و توانمندی مردم آذربایجان گفته شود تا مردم ایران بیش از گذشته با این ظرفیت‌ها آشنا شوند.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی، علمی، هنری و تاریخی آذربایجان شرقی اظهار کرد: مردم ایران، آذربایجان را با شهدای محراب، شهدای دفاع مقدس، شهدا ، علما، عرفا و هنرمندان و همچنین با صلابت، شجاعت و غیرت مردم این خطه می‌شناسند و باید این ظرفیت‌ها بیش از گذشته معرفی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل گفت:مردم آذربایجان همواره در حفظ تمامیت ارضی، وحدت و انسجام ملی نقش‌آفرین بوده‌اند.

امام جمعه تبریز با اشاره به جایگاه اقتصادی و اجتماعی آذربایجان شرقی این استان را از قطب‌های صنعتی، کشاورزی و تجاری کشور دانست.