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امام جمعه شهرستان پردیس، در خطبههای نماز جمعه بر لزوم هوشیاری، تقویت اقتدار ملی و مقابله با جنگ شناختی دشمن برای عبور از پیچ حساس تاریخی کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام سیدحسین حسینی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با حفظ آرامش و ایمان، از انفعال فاصله گرفت و با تقویت اقتدار ملی، از یک پیچ حساس تاریخی عبور کرد.
امام جمعه پردیس، جنگ شناختی و تلاش دشمن برای تغییر محاسبات مسئولان و مردم را از مهمترین عرصههای تقابل دانست و افزود: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، تلاش میکند با ایجاد اختلاف، ناامیدی و القای بنبست، انسجام جامعه را هدف قرار دهد.
حسینی تأکید کرد: ملت ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی خود مصمم است و نباید مقاومت و بازدارندگی کشور، به عنوان جنگطلبی معرفی شود.
وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمها، گفت: دشمن تلاش میکند با بزرگنمایی مشکلات، امید را در جامعه تضعیف کند، اما ایران با اتکا به ظرفیتهای داخلی، ارتباط با اقتصاد منطقه و جایگاه راهبردی خود، میتواند از این شرایط عبور کند.
امام جمعه پردیس، تحولات منطقه و مقاومت ملت یمن را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: ایستادگی مردم یمن نشان داد اتکا به توان داخلی و حفظ اراده مستقل، میتواند معادلات منطقه را تغییر دهد.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش، درباره موضوع اصلاح نرخ سوم بنزین، بر ضرورت مدیریت ناترازی سوخت تأکید کرد و در عین حال گفت: نگرانی مردم از گرانی و افزایش هزینههای زندگی بهحق است و دولت باید با نظارت جدی بر بازار و حملونقل، تقویت ناوگان عمومی و حمایت از اقشار ضعیف، اجازه ندهد فشار این اصلاحات بر دوش مردم سنگینی کند.
وی افزود: مسئولان باید با کار شبانهروزی، گفتوگوی صادقانه با مردم و استفاده از ظرفیتهای داخلی، مشکلات اقتصادی را مدیریت کنند و در عین مطالبهگری، جامعه نباید اسیر سیاهنمایی و جنگ روانی دشمن شود.
امام جمعه پردیس همچنین با اشاره به تحولات اخیر در تنگه هرمز، آن را نشانهای از هوشیاری و توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: دشمن باید بداند که امنیت آبراههای منطقه و منافع ملی ایران، قابل تهدید و نادیده گرفتن نیست.
حسینی در پایان با اشاره به فشارهای سیاسی غرب علیه ایران گفت: ملت ایران در برابر فشارهای سیاسی و تحریمها عقبنشینی نخواهد کرد و هر اقدامی علیه منافع کشور، با پاسخ متناسب جمهوری اسلامی ایران روبهرو خواهد شد.